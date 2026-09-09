Hříbkové rizoto: Krémová rýže s hříbky, parmazánem a bylinkami

1 hodnocení (4,0)

Hříbky jsou v rizotu výrazné samy o sobě, takže není potřeba přidávat mnoho dalších surovin. Rýži postupně podléváme vývarem, na závěr vmícháme máslo a parmazán a celé rizoto doplníme dozlatova opečenými hříbky s bylinkami.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    316 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1322 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    23,9 g

    27 %

    24 %

  • Vláknina

    3,3 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    13,7 g

    22 %

    20 %

  • Tuky

    15,7 g

    24 %

    22 %

  • nasycené

    5,4 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Hříbky očistíme, větší část podélně rozkrojíme a zbytek nasekáme nadrobno. V pánvi nahřejeme olej, přidáme nasekanou šalotku s hříbky, osolíme a orestujeme.
  2. Ke směsi přidáme rýži a krátce ji opečeme, zalijeme vínem, přivedeme k varu, víno necháme odpařit. Poté postupně přidáváme naběračky vývaru, po vyvaření vždy přidáme další až do spotřebování veškerého vývaru, dle chuti osolíme, opepříme.
  3. V jiné pánvi nahřejeme zbylý olej, přidáme hříbky a opečeme je na řezu dozlatova. Hříbky otočíme a přidáme lžíci másla. Osolíme, opepříme a na mírném ohni dovaříme. Ke konci vmícháme nasekanou pažitku s rozmarýnem.
  4. Do hotového rizota vmícháme lžíci másla a nastrouhaný parmazán. Odstavíme a při podávání ozdobíme hříbky s bylinkami.

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Vývar přidávejte postupně a vždy počkejte, až rýže před další naběračkou tekutinu vstřebá, rizoto tak bude krémové, ale ne rozvařené.

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