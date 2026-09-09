Ingredience
Postup
- Hříbky očistíme, větší část podélně rozkrojíme a zbytek nasekáme nadrobno. V pánvi nahřejeme olej, přidáme nasekanou šalotku s hříbky, osolíme a orestujeme.
- Ke směsi přidáme rýži a krátce ji opečeme, zalijeme vínem, přivedeme k varu, víno necháme odpařit. Poté postupně přidáváme naběračky vývaru, po vyvaření vždy přidáme další až do spotřebování veškerého vývaru, dle chuti osolíme, opepříme.
- V jiné pánvi nahřejeme zbylý olej, přidáme hříbky a opečeme je na řezu dozlatova. Hříbky otočíme a přidáme lžíci másla. Osolíme, opepříme a na mírném ohni dovaříme. Ke konci vmícháme nasekanou pažitku s rozmarýnem.
- Do hotového rizota vmícháme lžíci másla a nastrouhaný parmazán. Odstavíme a při podávání ozdobíme hříbky s bylinkami.