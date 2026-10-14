Hraběnčiny řezy: Křehké těsto, jablka a nadýchaný sníh

90 hodnocení (4,5)

Hraběnčiny řezy spojují máslové těsto, jablka se skořicí, rozinky a ořechy s vrstvou sladkého sněhu. Navrch nastrouháme zmrzlé těsto, které se při pečení promění v dozlatova vypečenou krustu. Po vychladnutí se moučník dobře krájí a hodí se ke kávě i čaji.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na náplň:

Na sněhovou náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    344 KCal

    16 %

    14 %

  • Energie

    1440 KJ

    16 %

    14 %

  • Sacharidy

    37,5 g

    43 %

    37 %

  • Vláknina

    2,9 g

    10 %

    10 %

  • Bílkoviny

    6,4 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    17,5 g

    27 %

    25 %

  • nasycené

    7,4 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Máslo, žloutky a cukr utřeme do světlé pěny. Pak k ní prosejeme mouku s kypřicím práškem do pečiva, přidáme smetanu a vypracujeme hladké lesklé těsto. Těsto rozdělíme na třetiny, jednu uložíme do mrazáku a dvě třetiny těsta namačkáme na dno (případně i na boky) pekáčku vyloženého pečicím papírem.
  2. Jablka nakrájíme nebo nastrouháme, ochutíme skořicí a vanilkovým cukrem. Promícháme s naloženými rozinkami a nasekanými ořechy a naklademe na těsto propíchané vidličkou.
  3. Bílky vyšleháme do řídké pěny, přimícháme cukr a škrob a vyšleháme na pevný, lesklý sníh. Zašleháme citronovou šťávu a rozetřeme na jablka, navrch nastrouháme zbylou třetinu těsta z mrazáku a pečeme při 170 °C asi 45 minut dozlatova.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Třetinu těsta necháme v mrazáku dostatečně ztuhnout, aby se dala snadno nastrouhat na sníh a při strouhání se nerozmazávala.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Pečený hruškový pudink: Jemný dezert s mandlemi a pomerančem

Plátky hrušek zalijeme jemnou žloutkovou náplní s mlékem a pomerančovou kůrou, která při pečení...

Zázvorové crème brûlée: Francouzský dezert s pikantním karamelem

Klasický francouzský dezert připravíme ze smetany, žloutků a vanilky, tentokrát ho ale doplníme...

Domácí makronky: Křehké mandlové skořápky s máslovým krémem

Makronky připravíme z mandlové mouky, bílků a cukru, přičemž důležitou roli hraje správně vyšlehaný...

Křehká hrušková galetka: Jednoduchý koláč s mandlemi a lesklým povrchem

Galetka je nenáročný koláč, na který nepotřebujeme formu ani složité zdobení. Křehké těsto doplníme...

Čokoládový dort: Tři vrstvy korpusu a pořádná porce krému

Kakaový korpus upečeme v jedné formě, po vychladnutí ho rozkrojíme na tři části a promažeme...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×