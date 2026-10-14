Ingredience
Postup
- Máslo, žloutky a cukr utřeme do světlé pěny. Pak k ní prosejeme mouku s kypřicím práškem do pečiva, přidáme smetanu a vypracujeme hladké lesklé těsto. Těsto rozdělíme na třetiny, jednu uložíme do mrazáku a dvě třetiny těsta namačkáme na dno (případně i na boky) pekáčku vyloženého pečicím papírem.
- Jablka nakrájíme nebo nastrouháme, ochutíme skořicí a vanilkovým cukrem. Promícháme s naloženými rozinkami a nasekanými ořechy a naklademe na těsto propíchané vidličkou.
- Bílky vyšleháme do řídké pěny, přimícháme cukr a škrob a vyšleháme na pevný, lesklý sníh. Zašleháme citronovou šťávu a rozetřeme na jablka, navrch nastrouháme zbylou třetinu těsta z mrazáku a pečeme při 170 °C asi 45 minut dozlatova.