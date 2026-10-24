Hovězí vývar se zeleninou: S kousky masa a červeným vínem

1 hodnocení (4,0)

Když je venku sychravo nebo na vás něco leze, přijde horká polévka vhod. Tenhle hovězí vývar je vydatnější než klasický čirý vývar, protože v něm nechybí maso, kořenová zelenina ani paprika. Červené víno a tymián mu dodají plnější chuť a z polévky udělají jídlo, po kterém už nemusíte chystat druhý chod.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 130 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    236 KCal

    11 %

    10 %

  • Energie

    989 KJ

    11 %

    10 %

  • Sacharidy

    9,1 g

    10 %

    9 %

  • Vláknina

    5,2 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    25,2 g

    40 %

    37 %

  • Tuky

    7,3 g

    11 %

    10 %

  • nasycené

    1,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V hrnci rozpálíme olej, přidáme maso a orestujeme ho ze všech stran dozlatova. Ředkev, cibuli, česnek, mrkev, papriku a celer očistíme, nakrájíme na drobné kostičky a přidáme k masu.
  2. Vše orestujeme a jakmile začne zelenina zlátnout, přidáme bobkový list, tymián, pepř a sůl, zaprášíme moukou a zalijeme vínem, necháme krátce zredukovat a zalijeme 1,5 litrem vody.
  3. Polévku přivedeme k varu a vaříme do té doby, než je maso měkké, poté ho vyjmeme a nakrájíme na kousky, vrátíme do polévky a dochutíme solí s pepřem. Při podávání ozdobíme petrželkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Maso před zalitím vodou důkladně opečeme ze všech stran, aby vývar získal výraznější chuť.

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