Ingredience
Postup
- V hrnci rozpálíme olej, přidáme maso a orestujeme ho ze všech stran dozlatova. Ředkev, cibuli, česnek, mrkev, papriku a celer očistíme, nakrájíme na drobné kostičky a přidáme k masu.
- Vše orestujeme a jakmile začne zelenina zlátnout, přidáme bobkový list, tymián, pepř a sůl, zaprášíme moukou a zalijeme vínem, necháme krátce zredukovat a zalijeme 1,5 litrem vody.
- Polévku přivedeme k varu a vaříme do té doby, než je maso měkké, poté ho vyjmeme a nakrájíme na kousky, vrátíme do polévky a dochutíme solí s pepřem. Při podávání ozdobíme petrželkou.