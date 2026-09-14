Hovězí roláda s fazolovou náplní: Recept se šunkou a pečenou zeleninou

1 hodnocení (4,0)

Hovězí plát potřeme hořčicí, poklademe šunkou a naplníme směsí sterilovaných fazolí, zelených fazolek, česneku a tymiánu. Roládu nejprve opečeme, potom dopečeme v troubě a na poslední chvíli k ní přidáme papriku, kukuřici, žampiony a červenou cibuli.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    430 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1797 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    35,1 g

    40 %

    35 %

  • Vláknina

    8,6 g

    29 %

    29 %

  • Bílkoviny

    57,4 g

    91 %

    84 %

  • Tuky

    5,4 g

    8 %

    8 %

  • nasycené

    1,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso rozkrojíme na větší plát. Rozklepeme ho přes fólii, osolíme a opepříme, potřeme hořčicí, poklademe plátky šunky. Sterilované fazole necháme okapat. Zelené fazolky propláchneme a necháme okapat. Česnek oloupeme a prolisujeme. Zelené fazolky i fazole dáme do misky, přidáme česnek, lístečky tymiánu, osolíme, opepříme a promícháme.
  2. Fazolovou směs rozprostřeme na připravený plát masa, pevně stočíme do rolády a převážeme provázkem. V pánvi rozpálíme olej a roládu na něm zprudka opečeme. Pak ji přendáme do pekáčku, podlijeme trochou vody a pečeme při 180 °C asi 60 minut doměkka.
  3. Mezitím nakrájíme na kolečka kukuřičné klasy, dále nakrájíme papriku, žampiony, červenou cibuli, osolíme, opepříme a vše na posledních 15 minut přidáme k roládě spolu s tymiánem.
  4. Hotovou roládu vyjmeme z trouby s pečenou zeleninou, zakryjeme, necháme cca 20 minut odležet, poté nakrájíme na plátky a podáváme s pečenou zeleninou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Roládu po upečení nechte alespoň 15 až 20 minut odpočinout, při krájení pak bude lépe držet tvar a zůstane šťavnatější.

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