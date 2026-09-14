Ingredience
Postup
- Maso rozkrojíme na větší plát. Rozklepeme ho přes fólii, osolíme a opepříme, potřeme hořčicí, poklademe plátky šunky. Sterilované fazole necháme okapat. Zelené fazolky propláchneme a necháme okapat. Česnek oloupeme a prolisujeme. Zelené fazolky i fazole dáme do misky, přidáme česnek, lístečky tymiánu, osolíme, opepříme a promícháme.
- Fazolovou směs rozprostřeme na připravený plát masa, pevně stočíme do rolády a převážeme provázkem. V pánvi rozpálíme olej a roládu na něm zprudka opečeme. Pak ji přendáme do pekáčku, podlijeme trochou vody a pečeme při 180 °C asi 60 minut doměkka.
- Mezitím nakrájíme na kolečka kukuřičné klasy, dále nakrájíme papriku, žampiony, červenou cibuli, osolíme, opepříme a vše na posledních 15 minut přidáme k roládě spolu s tymiánem.
- Hotovou roládu vyjmeme z trouby s pečenou zeleninou, zakryjeme, necháme cca 20 minut odležet, poté nakrájíme na plátky a podáváme s pečenou zeleninou.