Hovězí na pivu s hedvábnou bramborovou kaší: Šťavnaté maso na tmavém pivu

1 hodnocení (4,0)

Vychutnejte si dokonalou kombinaci pomalu dušeného hovězího masa s plnou, mírně nasládlou pivní omáčkou, celými šalotkami a křupavými medovými fazolkami. Podávané s dokonalou, sametově jemnou bramborovou kaší představuje toto jídlo naprostý vrchol domácí zážitkové kuchyně.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 150 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    943 KCal

    43 %

    39 %

  • Energie

    3947 KJ

    43 %

    39 %

  • Sacharidy

    59,2 g

    67 %

    59 %

  • Vláknina

    11,4 g

    38 %

    38 %

  • Bílkoviny

    57,1 g

    91 %

    84 %

  • Tuky

    47,9 g

    74 %

    68 %

  • nasycené

    28,3 g

  • trans-mastné

    1,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V hrnci na oleji zpěníme najemno nakrájenou cibuli. Za občasného míchání ji necháme zhnědnout a přidáme maso. Necháme ho zatáhnout, přimícháme protlak a po chvilce zalijeme pivem s vývarem, osolíme, opepříme a necháme půl hodiny táhnout.
  2. K masu přidáme celé, oloupané šalotky a nakládané cibulky, vaříme dokud není maso měkké.
  3. Mezitím uvaříme brambory v osolené vodě doměkka scedíme je. Přidáme máslo a vše rozmačkáme, vlijeme smetanu a propasírujeme.
  4. Fazolky očistíme a spaříme v osolené vodě, poté je orestujeme na másle a přidáme med. Podáváme spolu s kaší a masem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud chcete mít bramborovou kaši opravdu extrémně hedvábnou a bez jediného hrudky, použijte po rozmačkání ruční pasírovač (bramborový lis) nebo kaši ještě prožeňte jemným nerezovým sítkem.

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