Ingredience
Postup
- V hrnci na oleji zpěníme najemno nakrájenou cibuli. Za občasného míchání ji necháme zhnědnout a přidáme maso. Necháme ho zatáhnout, přimícháme protlak a po chvilce zalijeme pivem s vývarem, osolíme, opepříme a necháme půl hodiny táhnout.
- K masu přidáme celé, oloupané šalotky a nakládané cibulky, vaříme dokud není maso měkké.
- Mezitím uvaříme brambory v osolené vodě doměkka scedíme je. Přidáme máslo a vše rozmačkáme, vlijeme smetanu a propasírujeme.
- Fazolky očistíme a spaříme v osolené vodě, poté je orestujeme na másle a přidáme med. Podáváme spolu s kaší a masem.