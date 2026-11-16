Ingredience
Postup
- V kastrůlku rozehřejeme máslo, orestujeme nakrájenou jarní cibulku a rozpůlené žampiony, polovinu vyjmeme, přidáme sušené houby, zalijeme 300 ml vody. Přivedeme k varu, a až se svaří na polovinu, rozmixujeme dohladka.
- Zalijeme smetanou, vložíme snítky rozmarýnu, přidáme odložené cibulky se žampiony, prohřejeme, dochutíme solí a pepřem. Udržujeme v teple.
- Mleté hovězí maso promícháme s nasekaným rozmarýnem, petrželkou a česnekem, solí, pepřem. Rukama omočenýma ve vodě vytvoříme osm stejných karbanátků. Na rozehřátém oleji je z obou stran pozvolna opečeme, aby byly šťavnaté. Odstavíme a necháme odpočívat.
- Fazolky očistíme, ve vroucí osolené vodě povaříme cca 1 minutu, aby zkřehly, ale zůstaly pevné, scedíme, propláchneme studenou vodou, necháme okapat. Na oleji orestujeme na plátky nakrájený česnek a cibuli, přidáme okapané fazolky, prohřejeme, nakonec přidáme pokrájená rajčátka, dochutíme solí, pepřem. Na talíře rozdělíme karbanátky, zalijeme houbovou omáčkou, přidáme zeleninu a ihned podáváme.