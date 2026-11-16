Hovězí karbanátky s fazolkami a houbovou omáčkou: Šťavnaté masové placičky s krémovými houbami

1 hodnocení (5,0)

Hovězí karbanátky s bylinkami a česnekem získají s touto sametovou houbovou omáčkou a restovanými fazolkami úplně nový rozměr. Díky kombinaci sušených i čerstvých žampionů má omáčka hlubokou chuť, která skvěle doplňuje šťavnaté maso a křupavou zeleninu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na omáčku:

Na karbanátky:

Na fazolky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    634 KCal

    29 %

    26 %

  • Energie

    2654 KJ

    29 %

    26 %

  • Sacharidy

    9,3 g

    11 %

    9 %

  • Vláknina

    6,2 g

    21 %

    21 %

  • Bílkoviny

    45,6 g

    72 %

    67 %

  • Tuky

    43,3 g

    67 %

    62 %

  • nasycené

    21,7 g

  • trans-mastné

    1,6 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V kastrůlku rozehřejeme máslo, orestujeme nakrájenou jarní cibulku a rozpůlené žampiony, polovinu vyjmeme, přidáme sušené houby, zalijeme 300 ml vody. Přivedeme k varu, a až se svaří na polovinu, rozmixujeme dohladka.
  2. Zalijeme smetanou, vložíme snítky rozmarýnu, přidáme odložené cibulky se žampiony, prohřejeme, dochutíme solí a pepřem. Udržujeme v teple.
  3. Mleté hovězí maso promícháme s nasekaným rozmarýnem, petrželkou a česnekem, solí, pepřem. Rukama omočenýma ve vodě vytvoříme osm stejných karbanátků. Na rozehřátém oleji je z obou stran pozvolna opečeme, aby byly šťavnaté. Odstavíme a necháme odpočívat.
  4. Fazolky očistíme, ve vroucí osolené vodě povaříme cca 1 minutu, aby zkřehly, ale zůstaly pevné, scedíme, propláchneme studenou vodou, necháme okapat. Na oleji orestujeme na plátky nakrájený česnek a cibuli, přidáme okapané fazolky, prohřejeme, nakonec přidáme pokrájená rajčátka, dochutíme solí, pepřem. Na talíře rozdělíme karbanátky, zalijeme houbovou omáčkou, přidáme zeleninu a ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Houbovou omáčku můžete vylepšit lžičkou másla vmíchanou na samém konci, která jí dodá ještě jemnější lesk a plnost.

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