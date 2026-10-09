Hovězí guláš s bramboráčky: Poctivý oběd s křupavou přílohou

1 hodnocení (4,0)

Hovězí kližku dusíme pomalu s cibulí, česnekem a paprikou, dokud maso nezměkne a omáčka nezíská plnou chuť. Místo knedlíků nebo chleba připravíme malé bramboráčky, které se na talíři dobře doplňují s hustým gulášem. Nakonec přidáme čerstvou cibulku a petrželku.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 150 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na guláš:

Na bramboráčky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    414 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1732 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    27,7 g

    31 %

    28 %

  • Vláknina

    5,2 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    50,1 g

    80 %

    74 %

  • Tuky

    10,0 g

    15 %

    14 %

  • nasycené

    3,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Hovězí kližku očistíme a nakrájíme na kostky. Stroužek česneku nadrtíme. V hrnci rozpustíme sádlo a pomalu na něm osmažíme nakrájenou cibuli dohněda. Přidáme maso a opečeme ho, aby se zatáhlo. Poté přisypeme papriku, přidáme protlak a česnek.
  2. Promícháme a necháme rozvonět. Přilijeme vývar. Směs osolíme, opepříme a dochutíme libečkem. Na mírném ohni necháme probublávat asi 120 minut. Podle potřeby vývar dolijeme. Mezitím připravíme bramboráčky. Brambory nastrouháme na hrubém struhadle. V míse je promícháme s vejcem a moukou a podle chuti osolíme.
  3. Ze směsi tvarujeme malé placičky a smažíme je na oleji z obou stran dozlatova. Poté je odložíme na papírové ubrousky, abychom z nich odsáli přebytečný tuk. Hotový guláš podáváme s bramboráčky, ozdobený nakrájenou cibulkou a petrželkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Cibuli opékáme pomalu a dohněda, protože právě ona dodá guláši výraznou chuť i tmavší barvu.

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