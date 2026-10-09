Ingredience
Postup
- Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Hovězí kližku očistíme a nakrájíme na kostky. Stroužek česneku nadrtíme. V hrnci rozpustíme sádlo a pomalu na něm osmažíme nakrájenou cibuli dohněda. Přidáme maso a opečeme ho, aby se zatáhlo. Poté přisypeme papriku, přidáme protlak a česnek.
- Promícháme a necháme rozvonět. Přilijeme vývar. Směs osolíme, opepříme a dochutíme libečkem. Na mírném ohni necháme probublávat asi 120 minut. Podle potřeby vývar dolijeme. Mezitím připravíme bramboráčky. Brambory nastrouháme na hrubém struhadle. V míse je promícháme s vejcem a moukou a podle chuti osolíme.
- Ze směsi tvarujeme malé placičky a smažíme je na oleji z obou stran dozlatova. Poté je odložíme na papírové ubrousky, abychom z nich odsáli přebytečný tuk. Hotový guláš podáváme s bramboráčky, ozdobený nakrájenou cibulkou a petrželkou.