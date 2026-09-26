Ingredience
Postup
- Nakrájené žampiony opékáme na rozehřátém oleji asi 20 minut doměkka. Vmícháme nakrájený česnek, 1 lžíci nasekaného tymiánu, sůl, mletý pepř a 3 minuty vaříme. Necháme vychladnout.
- Poté houby rozmixujeme na pastu, přidáme smetanu a znovu promixujeme. Okořeníme podle chuti, dáme do misky, uhladíme a zakápneme olivovým olejem tak, aby zakryl povrch paštiky.
- Skleničky zavřeme a zhruba 2 hodiny chladíme. Mezitím na pánev nasypeme cukr, přidáme lžičku vody a necháme zkaramelizovat. Vmícháme vlašské ořechy, 2 lžičky tymiánu a sůl.
- Ořechy rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a necháme vychladnout. Poté nalámeme na kousky. Paštiku podáváme například na toustech s ořechy, chutney a sušenými meruňkami.