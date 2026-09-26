Houbové paté: Recept ze žampionů s karamelizovanými ořechy a tymiánem

1 hodnocení (5,0)

Žampiony opečeme s česnekem a tymiánem, rozmixujeme se smetanou a necháme vychladit. Houbové paté pak podáváme na toustech s karamelizovanými vlašskými ořechy, chutney a sušenými meruňkami.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

2 PORCE +

2 skleničky (1 asi 250 ml):

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    597 KCal

    27 %

    25 %

  • Energie

    2498 KJ

    27 %

    25 %

  • Sacharidy

    21,4 g

    24 %

    21 %

  • Vláknina

    10,0 g

    33 %

    33 %

  • Bílkoviny

    16,9 g

    27 %

    25 %

  • Tuky

    45,5 g

    70 %

    65 %

  • nasycené

    12,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Nakrájené žampiony opékáme na rozehřátém oleji asi 20 minut doměkka. Vmícháme nakrájený česnek, 1 lžíci nasekaného tymiánu, sůl, mletý pepř a 3 minuty vaříme. Necháme vychladnout.
  2. Poté houby rozmixujeme na pastu, přidáme smetanu a znovu promixujeme. Okořeníme podle chuti, dáme do misky, uhladíme a zakápneme olivovým olejem tak, aby zakryl povrch paštiky.
  3. Skleničky zavřeme a zhruba 2 hodiny chladíme. Mezitím na pánev nasypeme cukr, přidáme lžičku vody a necháme zkaramelizovat. Vmícháme vlašské ořechy, 2 lžičky tymiánu a sůl.
  4. Ořechy rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a necháme vychladnout. Poté nalámeme na kousky. Paštiku podáváme například na toustech s ořechy, chutney a sušenými meruňkami.

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Povrch paté zakápněte olivovým olejem až po uhlazení do misky, tenká vrstva pomůže udržet jeho povrch vláčný během chlazení.

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