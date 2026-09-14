Houbové paštičky: Křehké těsto s houbovou náplní, hráškem a sýrem
Křehké košíčky naplníme směsí restovaných hub, cibule, hrášku a smetany, kterou nakonec spojíme strouhaným sýrem. Uzavřeme je kolečkem těsta a upečeme dozlatova, takže vzniknou malé porce vhodné jako předkrm, chuťovka nebo lehčí večeře.
Stupeň obtížnosti
Střední
Ingredience
Nutriční hodnoty pro jednu porci
-
Kalorie
642 KCal
29 %
27 %
-
Energie
2686 KJ
29 %
27 %
-
Sacharidy
40,2 g
46 %
40 %
-
Vláknina
4,8 g
16 %
16 %
-
Bílkoviny
16,9 g
27 %
25 %
-
Tuky
44,9 g
69 %
64 %
-
nasycené
27,3 g
-
trans-mastné
0,7 g
procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu
Postup
- Mouku smícháme s kostičkami studeného másla a solí. Vypracujeme drobenku, do které postupně zapracujeme vodu. Hladké těsto zabalíme do fólie a necháme odležet v chladu asi 30 minut.
- Těsto pak rozdělíme na 5 stejných dílů. Jeden díl těsta rozválíme na tenký plát, ze kterého vykrájíme čtyři kolečka o průměru formiček na muffiny. Zbylé díly těsta vmačkáme do čtyř vysokých formiček na muffiny a dáme do mrazničky na 15 minut.
- V hrnci rozpustíme máslo, zpěníme na něm najemno nakrájenou cibuli a pak přidáme houby pokrájené na kousky. Osolíme, opepříme, ochutíme kmínem a společně restujeme asi 5 minut. Pak vmícháme hrášek a smetanu a vaříme ještě asi 5 minut. Necháme vychladnout a vmícháme nastrouhaný sýr. Směs rozdělíme do formiček s těstem, navrch položíme vykrájená kolečka a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C cca 20 minut dozlatova.