Houbové paštičky: Křehké těsto s houbovou náplní, hráškem a sýrem

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Křehké košíčky naplníme směsí restovaných hub, cibule, hrášku a smetany, kterou nakonec spojíme strouhaným sýrem. Uzavřeme je kolečkem těsta a upečeme dozlatova, takže vzniknou malé porce vhodné jako předkrm, chuťovka nebo lehčí večeře.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Těsto:

Náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    642 KCal

    29 %

    27 %

  • Energie

    2686 KJ

    29 %

    27 %

  • Sacharidy

    40,2 g

    46 %

    40 %

  • Vláknina

    4,8 g

    16 %

    16 %

  • Bílkoviny

    16,9 g

    27 %

    25 %

  • Tuky

    44,9 g

    69 %

    64 %

  • nasycené

    27,3 g

  • trans-mastné

    0,7 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku smícháme s kostičkami studeného másla a solí. Vypracujeme drobenku, do které postupně zapracujeme vodu. Hladké těsto zabalíme do fólie a necháme odležet v chladu asi 30 minut.
  2. Těsto pak rozdělíme na 5 stejných dílů. Jeden díl těsta rozválíme na tenký plát, ze kterého vykrájíme čtyři kolečka o průměru formiček na muffiny. Zbylé díly těsta vmačkáme do čtyř vysokých formiček na muffiny a dáme do mrazničky na 15 minut.
  3. V hrnci rozpustíme máslo, zpěníme na něm najemno nakrájenou cibuli a pak přidáme houby pokrájené na kousky. Osolíme, opepříme, ochutíme kmínem a společně restujeme asi 5 minut. Pak vmícháme hrášek a smetanu a vaříme ještě asi 5 minut. Necháme vychladnout a vmícháme nastrouhaný sýr. Směs rozdělíme do formiček s těstem, navrch položíme vykrájená kolečka a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C cca 20 minut dozlatova.

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