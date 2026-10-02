Houbová smaženice s topinkami: Klasická večeře z čerstvých hub

191 hodnocení (4,6)

Čerstvé houby, vejce a cibule patří k jednoduchým kombinacím, které fungují bez zbytečných složitostí. Smaženici doplníme dozlatova opečenými topinkami, které krásně křupou a dobře se hodí k měkké houbové směsi. Hotové jídlo máme na stole během chvilky.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 25 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Topinky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    525 KCal

    24 %

    22 %

  • Energie

    2198 KJ

    24 %

    22 %

  • Sacharidy

    29,2 g

    33 %

    29 %

  • Vláknina

    6,7 g

    22 %

    22 %

  • Bílkoviny

    23,6 g

    37 %

    35 %

  • Tuky

    33,4 g

    51 %

    48 %

  • nasycené

    14,1 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Houby důkladně očistíme a pokrájíme na kousky. Ve velké pánvi rozpustíme máslo a zpěníme na něm kmín a cibuli. Když začne cibule zlátnout, přidáme houby, osolíme a opepříme. Restujeme dalších 5 minut.
  2. Jarní cibulku očistíme a nakrájíme nadrobno. Do orestovaných hub přidáme cibulku a vejce. Podle chuti přisolíme a směs mícháme, dokud se vejce nesrazí.
  3. V jiné pánvi rozpustíme sádlo a plátky chleba na něm opečeme z obou stran dozlatova. Smaženici můžeme rozdělit na topinky nebo topinky podáváme zvlášť.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Houby před přidáním do pánve dobře očistíme, ale zbytečně je dlouho nenamáčíme ve vodě, aby do sebe nenasákly příliš mnoho tekutiny.

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