Ingredience
Postup
- Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Houby důkladně očistíme a pokrájíme na kousky. Ve velké pánvi rozpustíme máslo a zpěníme na něm kmín a cibuli. Když začne cibule zlátnout, přidáme houby, osolíme a opepříme. Restujeme dalších 5 minut.
- Jarní cibulku očistíme a nakrájíme nadrobno. Do orestovaných hub přidáme cibulku a vejce. Podle chuti přisolíme a směs mícháme, dokud se vejce nesrazí.
- V jiné pánvi rozpustíme sádlo a plátky chleba na něm opečeme z obou stran dozlatova. Smaženici můžeme rozdělit na topinky nebo topinky podáváme zvlášť.