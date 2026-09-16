Houbová pomazánka: Recept z nakládaných a sušených hub

1 hodnocení (5,0)

Tato houbová „pomazánka“ se připravuje trochu jinak než běžné pomazánky. Nakládané a sušené houby smícháme s cibulí a dvěma druhy hořčice a směs navrstvíme na žervé a nasucho opečený chléb.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 20 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    131 KCal

    6 %

    5 %

  • Energie

    550 KJ

    6 %

    5 %

  • Sacharidy

    4,8 g

    5 %

    5 %

  • Vláknina

    2,1 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    9,9 g

    16 %

    15 %

  • Tuky

    7,4 g

    11 %

    11 %

  • nasycené

    3,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Sušené houby spaříme ve vroucí vodě a necháme je 5 minut bobtnat. Mezitím scedíme nakládané houby do misky.
  2. K houbám v misce přidáme najemno nakrájenou cibuli a oba druhy hořčice. Scedíme sušené houby, nasekáme je najemno a vmícháme do misky.
  3. Společně promícháme, dochutíme solí a pepřem. Chléb si nakrájíme na tenké plátky a opečeme je na sucho z obou stran dozlatova.
  4. Na plátky chleba pak namažeme žervé a na něj naneseme vrstvu houbové pomazánky. Ozdobíme klíčky a kvítky pažitky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Sušené houby po spaření dobře vymačkejte, aby směs nebyla zbytečně vodnatá a na chlebu dobře držela.

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