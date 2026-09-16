Ingredience
Postup
- Sušené houby spaříme ve vroucí vodě a necháme je 5 minut bobtnat. Mezitím scedíme nakládané houby do misky.
- K houbám v misce přidáme najemno nakrájenou cibuli a oba druhy hořčice. Scedíme sušené houby, nasekáme je najemno a vmícháme do misky.
- Společně promícháme, dochutíme solí a pepřem. Chléb si nakrájíme na tenké plátky a opečeme je na sucho z obou stran dozlatova.
- Na plátky chleba pak namažeme žervé a na něj naneseme vrstvu houbové pomazánky. Ozdobíme klíčky a kvítky pažitky.