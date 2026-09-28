Houbová omáčka s hovězím masem: Recept se sušenými houbami a smetanou

98 hodnocení (4,4)

Hovězí maso nejprve opečeme a potom ho necháme pomalu dusit s cibulí, kmínem a sušenými houbami. Z výpeku připravíme zahuštěnou omáčku, kterou na závěr zjemníme sladkou i zakysanou smetanou a dochutíme trochou octa.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    672 KCal

    31 %

    28 %

  • Energie

    2810 KJ

    31 %

    28 %

  • Sacharidy

    22,4 g

    25 %

    22 %

  • Vláknina

    4,1 g

    14 %

    14 %

  • Bílkoviny

    47,0 g

    75 %

    69 %

  • Tuky

    42,6 g

    66 %

    61 %

  • nasycené

    21,5 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso osolíme, opepříme a opečeme v hrnci na rozehřátém oleji ze všech stran. Maso pak z hrnce vyjmeme a uchováme v teple.
  2. Mezitím namočíme houby do vody a necháme je nabobtnat.
  3. Do hrnce s výpekem přidáme máslo, na kterém osmahneme očistěnou a nakrájenou cibuli. Když zezlátne, podlijeme dostatečným množstvím vody, pak do hrnce vrátíme maso. Osolíme, opepříme, ochutíme kmínem a vmícháme houby vymačkané od přebytečné tekutiny. Přivedeme k varu a dusíme doměkka alespoň 100 minut.
  4. Omáčku nakonec zahustíme jíškou připravenou z mouky a másla. Provaříme ještě asi 15 minut. Dochutíme octem a zjemníme oběma druhy smetany. Omáčku podáváme s nakrájeným hovězím a doplníme např. knedlíkem.

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převod jednotek v kuchyni

Vodu z namáčení sušených hub můžete po přecezení použít při dušení masa, omáčce dodá výraznější houbovou chuť.

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