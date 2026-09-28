Ingredience
Postup
- Maso osolíme, opepříme a opečeme v hrnci na rozehřátém oleji ze všech stran. Maso pak z hrnce vyjmeme a uchováme v teple.
- Mezitím namočíme houby do vody a necháme je nabobtnat.
- Do hrnce s výpekem přidáme máslo, na kterém osmahneme očistěnou a nakrájenou cibuli. Když zezlátne, podlijeme dostatečným množstvím vody, pak do hrnce vrátíme maso. Osolíme, opepříme, ochutíme kmínem a vmícháme houby vymačkané od přebytečné tekutiny. Přivedeme k varu a dusíme doměkka alespoň 100 minut.
- Omáčku nakonec zahustíme jíškou připravenou z mouky a másla. Provaříme ještě asi 15 minut. Dochutíme octem a zjemníme oběma druhy smetany. Omáčku podáváme s nakrájeným hovězím a doplníme např. knedlíkem.