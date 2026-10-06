Houbová kulajda: Jihočeská klasika s bramborami a vejcem

125 hodnocení (4,5)

Hříbky, brambory, kopr a vejce tvoří základ poctivé kulajdy, která patří mezi české polévkové klasiky. Krémovou konzistenci jí dodá smetana a příjemnou nakyslou chuť ocet. Nejlépe chutná horká, s čerstvým pečivem a pořádnou porcí kopru.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    518 KCal

    24 %

    22 %

  • Energie

    2169 KJ

    24 %

    22 %

  • Sacharidy

    25,0 g

    28 %

    25 %

  • Vláknina

    2,2 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    16,0 g

    25 %

    23 %

  • Tuky

    38,9 g

    60 %

    56 %

  • nasycené

    22,2 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Hříbky očistíme a nakrájíme na kousky. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme máslo, přisypeme mouku a restujeme ji asi 5 minut - když začne zlátnout, zalijeme jíšku mlékem a vývarem. Dobře rozmícháme a přivedeme k varu.
  2. Pak přisypeme nakrájené brambory a hříbky. Osolíme, opepříme, přidáme kmín, nové koření a bobkový list. Vaříme asi 20 minut, až jsou brambory měkké.
  3. Mezitím opláchneme kopr, jemné části otrháme od stonků a nasekáme. Vejce vaříme asi 7 minut, pak je zchladíme, oloupeme a rozpůlíme.
  4. Nakonec polévku zjemníme smetanou, podle chuti přilijeme ocet a vmícháme nasekaný kopr. Vejce vložíme do hotové polévky. Kulajdu ozdobíme koprem a podáváme s pečivem.

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převod jednotek v kuchyni

Ocet přidáváme až nakonec podle chuti, protože jeho množství můžeme snadno upravit podle toho, jak výrazně kyselou kulajdu máme rádi.

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