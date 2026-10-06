Ingredience
Postup
- Hříbky očistíme a nakrájíme na kousky. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme máslo, přisypeme mouku a restujeme ji asi 5 minut - když začne zlátnout, zalijeme jíšku mlékem a vývarem. Dobře rozmícháme a přivedeme k varu.
- Pak přisypeme nakrájené brambory a hříbky. Osolíme, opepříme, přidáme kmín, nové koření a bobkový list. Vaříme asi 20 minut, až jsou brambory měkké.
- Mezitím opláchneme kopr, jemné části otrháme od stonků a nasekáme. Vejce vaříme asi 7 minut, pak je zchladíme, oloupeme a rozpůlíme.
- Nakonec polévku zjemníme smetanou, podle chuti přilijeme ocet a vmícháme nasekaný kopr. Vejce vložíme do hotové polévky. Kulajdu ozdobíme koprem a podáváme s pečivem.