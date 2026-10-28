Heřmánkové vafle s karamelovým pomerančem: Originální recept s netradiční chutí

115 hodnocení (4,4)

Hledáte neotřelou snídani nebo sladkou tečku, kterou jen tak někde neochutnáte? Tyto nadýchané vafle provoněné jemným heřmánkem skvěle doplňují šťavnaté pomeranče zkaramelizované na pánvi. Díky kombinaci bylinkového aroma, citrusové svěžesti a sladké polevy si tento dezert okamžitě získá celou rodinu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na vafle:

Na karamelové pomeranče:

Na polevu:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    431 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1803 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    86,6 g

    98 %

    87 %

  • Vláknina

    3,2 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    11,0 g

    17 %

    16 %

  • Tuky

    4,7 g

    7 %

    7 %

  • nasycené

    1,3 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku rozmícháme v mléce, přidáme vejce, mletý heřmánek, cukr a kypřicí prášek. Promícháme. Plotýnky vaflovače potřeme olejem, nalijeme na něj těsto a pečeme asi 4 minuty.
  2. Takto pokračujeme do spotřebování těsta. Z pomerančů škrabkou vykrájíme tenké proužky kůry a nakrájíme je na nudličky. Zbytek ovoce oloupeme a nakrájíme na plátky.
  3. Rozpálenou pánev posypeme cukrem a vložíme plátky pomeranče. Zprudka je opečeme z obou stran a odložíme. Do pánve dáme pomerančovou kůru a šťávu. Až se rozpustí karamel, vrátíme pomeranče.
  4. Moučkový cukr smícháme se 3 lžícemi pomerančové šťávy. Vafle ozdobíme pomeranči a polevou. Můžeme přidat i šlehačku a bylinky.

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