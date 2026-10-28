Heřmánkové vafle s karamelovým pomerančem: Originální recept s netradiční chutí
Hledáte neotřelou snídani nebo sladkou tečku, kterou jen tak někde neochutnáte? Tyto nadýchané vafle provoněné jemným heřmánkem skvěle doplňují šťavnaté pomeranče zkaramelizované na pánvi. Díky kombinaci bylinkového aroma, citrusové svěžesti a sladké polevy si tento dezert okamžitě získá celou rodinu.
Stupeň obtížnosti
Střední
Ingredience
Nutriční hodnoty pro jednu porci
-
Kalorie
431 KCal
20 %
18 %
-
Energie
1803 KJ
20 %
18 %
-
Sacharidy
86,6 g
98 %
87 %
-
Vláknina
3,2 g
11 %
11 %
-
Bílkoviny
11,0 g
17 %
16 %
-
Tuky
4,7 g
7 %
7 %
-
nasycené
1,3 g
-
trans-mastné
0,0 g
procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu
Postup
- Mouku rozmícháme v mléce, přidáme vejce, mletý heřmánek, cukr a kypřicí prášek. Promícháme. Plotýnky vaflovače potřeme olejem, nalijeme na něj těsto a pečeme asi 4 minuty.
- Takto pokračujeme do spotřebování těsta. Z pomerančů škrabkou vykrájíme tenké proužky kůry a nakrájíme je na nudličky. Zbytek ovoce oloupeme a nakrájíme na plátky.
- Rozpálenou pánev posypeme cukrem a vložíme plátky pomeranče. Zprudka je opečeme z obou stran a odložíme. Do pánve dáme pomerančovou kůru a šťávu. Až se rozpustí karamel, vrátíme pomeranče.
- Moučkový cukr smícháme se 3 lžícemi pomerančové šťávy. Vafle ozdobíme pomeranči a polevou. Můžeme přidat i šlehačku a bylinky.