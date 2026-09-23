Ingredience
Postup
- V kastrolu rozehřejeme sádlo, přidáme najemno nakrájenou oloupanou cibuli a restujeme asi 3 minuty. Poté přidáme zelí, 200 ml vody, cukr a kmín. Přiklopíme poklicí a dusíme asi 50 minut doměkka. Nakonec zelí dochutíme cukrem a solí.
- Maso nakrájíme na kostičky dáme na plech s pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 20 minut.
- Brambory oloupeme a nastrouháme najemno. V utěrce z nich vymačkáme přebytečnou tekutinu, přendáme je do mísy, osolíme a společně s vejcem a moukou dobře promícháme. Připravenou směs protlačíme přes síto na halušky do mírně vroucí osolené vody. Když halušky vyplavou na hladinu, povaříme je další půl minuty. Pak je vyjmeme, zchladíme studenou vodou a dáme do mísy.
- Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka, rozdělíme na kroužky a obalíme v mouce. V rozpáleném oleji je osmažíme dozlatova. Cibuli přendáme na papírové utěrky a necháme odsát přebytečný tuk.
- Zelí společně s haluškami a pokrájenou očištěnou jarní cibulkou dáme do pánve a na mírném plameni prohřejeme. Nakonec přidáme uzené maso, promícháme a rozdělíme na talíře. Dozdobíme cibulovými kroužky a podáváme.