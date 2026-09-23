Halušky s kysaným zelím a uzeným masem: Recept s křupavou cibulkou

127 hodnocení (4,5)

Bramborové halušky tentokrát spojíme s pomalu dušeným kysaným zelím a opečeným uzeným masem. K nim připravíme ještě křupavé cibulové kroužky, které jídlu dodají další texturu. Zelí můžeme dochutit podle chuti cukrem a solí, aby vyvážilo slané uzené maso.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    660 KCal

    30 %

    28 %

  • Energie

    2762 KJ

    30 %

    28 %

  • Sacharidy

    94,2 g

    107 %

    94 %

  • Vláknina

    8,6 g

    29 %

    29 %

  • Bílkoviny

    20,1 g

    32 %

    30 %

  • Tuky

    20,7 g

    32 %

    30 %

  • nasycené

    6,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V kastrolu rozehřejeme sádlo, přidáme najemno nakrájenou oloupanou cibuli a restujeme asi 3 minuty. Poté přidáme zelí, 200 ml vody, cukr a kmín. Přiklopíme poklicí a dusíme asi 50 minut doměkka. Nakonec zelí dochutíme cukrem a solí.
  2. Maso nakrájíme na kostičky dáme na plech s pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 20 minut.
  3. Brambory oloupeme a nastrouháme najemno. V utěrce z nich vymačkáme přebytečnou tekutinu, přendáme je do mísy, osolíme a společně s vejcem a moukou dobře promícháme. Připravenou směs protlačíme přes síto na halušky do mírně vroucí osolené vody. Když halušky vyplavou na hladinu, povaříme je další půl minuty. Pak je vyjmeme, zchladíme studenou vodou a dáme do mísy.
  4. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka, rozdělíme na kroužky a obalíme v mouce. V rozpáleném oleji je osmažíme dozlatova. Cibuli přendáme na papírové utěrky a necháme odsát přebytečný tuk.
  5. Zelí společně s haluškami a pokrájenou očištěnou jarní cibulkou dáme do pánve a na mírném plameni prohřejeme. Nakonec přidáme uzené maso, promícháme a rozdělíme na talíře. Dozdobíme cibulovými kroužky a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Cibulové kroužky smažte až těsně před podáváním, aby zůstaly křupavé a nezvlhly od zelí.

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