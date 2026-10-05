Halušky s blumami: Sladká variace s tvarohem a skořicí

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Halušky nemusí být jen slané, výborně se hodí i do sladké kuchyně. V této verzi je doplníme tvarohem, rozinkami a skořicí a přidáme na másle opečené blumy. Teplé ovoce se sladkými haluškami krásně spojí a vytvoří vydatný dezert nebo sladký hlavní chod.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na těsto:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    715 KCal

    32 %

    30 %

  • Energie

    2991 KJ

    32 %

    30 %

  • Sacharidy

    115,7 g

    132 %

    116 %

  • Vláknina

    7,9 g

    26 %

    26 %

  • Bílkoviny

    17,4 g

    28 %

    26 %

  • Tuky

    19,3 g

    30 %

    28 %

  • nasycené

    10,7 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory očistíme a nastrouháme na jemném struhadle. Přebytečnou vodu slijeme. Přidáme vejce a mouku a zpracujeme v pevné těsto. Do hrnce nalijeme vodu, osolíme a přivedeme k varu.
  2. Přes sítko na halušky propasírujeme těsto do vroucí vody a halušky vaříme asi 6 minut. Po uvaření scedíme. Přidáme máslo, rozdrobený tvaroh, rozinky, skořici a cukr. Vše zlehka promícháme a uchováme v teple.
  3. Blumy vypeckujeme a nakrájíme na plátky. V pánvi rozpustíme máslo a plátky blum orestujeme. Ke konci restování přisypeme cukr. Halušky podáváme teplé s teplými restovanými blumami. Před podáváním pocukrujeme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Těsto na halušky zpracujeme co nejrychleji, aby příliš nezřídlo a hotové halušky zůstaly po uvaření příjemně pevné.

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