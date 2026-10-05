Ingredience
Postup
- Brambory očistíme a nastrouháme na jemném struhadle. Přebytečnou vodu slijeme. Přidáme vejce a mouku a zpracujeme v pevné těsto. Do hrnce nalijeme vodu, osolíme a přivedeme k varu.
- Přes sítko na halušky propasírujeme těsto do vroucí vody a halušky vaříme asi 6 minut. Po uvaření scedíme. Přidáme máslo, rozdrobený tvaroh, rozinky, skořici a cukr. Vše zlehka promícháme a uchováme v teple.
- Blumy vypeckujeme a nakrájíme na plátky. V pánvi rozpustíme máslo a plátky blum orestujeme. Ke konci restování přisypeme cukr. Halušky podáváme teplé s teplými restovanými blumami. Před podáváním pocukrujeme.