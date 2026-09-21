Ingredience
Postup
- Brambory oloupeme, nastrouháme je najemno a vymačkáme z nich v utěrce vodu. Dáme je do misky, osolíme, přidáme vejce a mouku. Dobře promícháme.
- Pak přes síto halušky protlačíme do mírně vroucí osolené vody. Když vyplavou na povrch, necháme je ještě půl minuty vařit a pak je zchladíme ve studené vodě.
- Jablka rozpůlíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme je na měsíčky. V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme cukr a vložíme jablka. Opékáme asi 5 minut.
- Přidáme mletou skořici, rozinky, zakysanou smetanu a přisypeme halušky. Společně opékáme 5 minut. Halušky podáváme posypané borůvkami a moučkovým cukrem. Ozdobíme mátou.