Halušky nasladko s jablky: Recept z bramborového těsta se skořicí a rozinkami

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Bramborové halušky nemusíme podávat jen jako přílohu k masovým nebo zelovým jídlům. V této sladké verzi je smícháme s jablky opečenými na másle a cukru, přidáme skořici, rozinky a zakysanou smetanu. Hotové halušky podáváme s borůvkami a moučkovým cukrem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    772 KCal

    35 %

    32 %

  • Energie

    3231 KJ

    35 %

    32 %

  • Sacharidy

    124,2 g

    141 %

    124 %

  • Vláknina

    9,4 g

    31 %

    31 %

  • Bílkoviny

    17,0 g

    27 %

    25 %

  • Tuky

    21,1 g

    32 %

    30 %

  • nasycené

    11,5 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory oloupeme, nastrouháme je najemno a vymačkáme z nich v utěrce vodu. Dáme je do misky, osolíme, přidáme vejce a mouku. Dobře promícháme.
  2. Pak přes síto halušky protlačíme do mírně vroucí osolené vody. Když vyplavou na povrch, necháme je ještě půl minuty vařit a pak je zchladíme ve studené vodě.
  3. Jablka rozpůlíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme je na měsíčky. V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme cukr a vložíme jablka. Opékáme asi 5 minut.
  4. Přidáme mletou skořici, rozinky, zakysanou smetanu a přisypeme halušky. Společně opékáme 5 minut. Halušky podáváme posypané borůvkami a moučkovým cukrem. Ozdobíme mátou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Nastrouhané brambory dobře vymačkejte, jinak by bylo potřeba do těsta přidat více mouky a halušky by mohly být příliš tuhé.

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