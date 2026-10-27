Halloweenský dort: Strašidelně dobrý čokoládový dezert s banány

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Chystáte halloweenskou oslavu a přemýšlíte, čím oslnit hosty? Tento strašidelný dort spojuje oblíbené chuti nadýchaného kakaového korpusu, sladkých banánů a jemné šlehačky s čokoládou. Díky zábavnému zdobení v podobě želé žížal a červů se stane absolutním hitem každého stolu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na korpus:

Na krém:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    369 KCal

    17 %

    15 %

  • Energie

    1542 KJ

    17 %

    15 %

  • Sacharidy

    33,0 g

    37 %

    33 %

  • Vláknina

    2,7 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    5,7 g

    9 %

    8 %

  • Tuky

    23,3 g

    36 %

    33 %

  • nasycené

    10,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny. Poté vmícháme mouku prosátou s kakaem a nakonec olej. Hotové těsto dáme do dortové formy (průměr 24 cm) na dně výložené pečicím papírem. Povrch uhladíme a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 45 minut.
  2. Po upečení necháme korpus vychladnout ve formě a vyklopíme. Střed vydlabeme asi 1 cm od okraje a 2 cm do hloubky. Drobečky si ponecháme na posypání dortu.
  3. Smetanu vyšleháme se ztužovači na pevnou šlehačku. Vmícháme cukr, čokoládu nasekanou na drobné kousky a obarvíme potravinářskou barvou.
  4. Banány oloupeme a naskládáme do korpusu. Potřeme je krémem do kopečku. Povrch posypeme drobečky korpusu. Před podáváním ozdobíme dort želé žížalkami a červy nebo jinými tematickými bonbony.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Místo klasické šlehačky můžete do krému přimíchat jemný tvaroh nebo mascarpone, krém bude ještě pevnější a lépe udrží tvar.

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