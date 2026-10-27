Ingredience
Postup
- Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny. Poté vmícháme mouku prosátou s kakaem a nakonec olej. Hotové těsto dáme do dortové formy (průměr 24 cm) na dně výložené pečicím papírem. Povrch uhladíme a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 45 minut.
- Po upečení necháme korpus vychladnout ve formě a vyklopíme. Střed vydlabeme asi 1 cm od okraje a 2 cm do hloubky. Drobečky si ponecháme na posypání dortu.
- Smetanu vyšleháme se ztužovači na pevnou šlehačku. Vmícháme cukr, čokoládu nasekanou na drobné kousky a obarvíme potravinářskou barvou.
- Banány oloupeme a naskládáme do korpusu. Potřeme je krémem do kopečku. Povrch posypeme drobečky korpusu. Před podáváním ozdobíme dort želé žížalkami a červy nebo jinými tematickými bonbony.