Ingredience
Postup
- Formičky na bábovičky vymažeme máslem a vysypeme moukou. V míse smícháme prosátou mouku, sodu, kypřicí prášek do pečivsa, sůl, skořici a odložíme stranou.
- V jiné míse vyšleháme vejce za postupného přidávání cukru do pěny. Poté pomalu, za stálého šlehání, zapracujeme rozpuštěné máslo a extrakt. Nakonec pomocí stěrky vmícháme moučnou směs, ořechy a dýni.
- Těsto nalijeme do formiček (asi do tří čtvrtin výšky) a pečeme při 160 °C cca 30 minut. Poté je vyklopíme z formiček a necháme vychladnout na mřížce. Dle potřeby seřízneme nožem a vždy k sobě spojíme pomocí meruňkové zavařeniny 2 bábovičky.
- Část báboviček polijeme tmavou a část bílou polevou, přidáme čokoládové oplatky jako stopky. Necháme ztuhnout a podáváme.