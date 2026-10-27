Halloweenské dýňové bábovičky: Roztomilé dýně s čokoládovou stopkou

129 hodnocení (4,4)

Tyto vláčné dýňové bábovičky provoněné skořicí a ořechy si zamilují všichni koledníci i dospělí. Spojením dvou báboviček meruňkovým džemem a dozdobením čokoládovou stopkou vytvoříte dokonalé miniaturní dýně, které ozdobí každý podzimní stůl.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

15 PORCE +

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    268 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1121 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    27,5 g

    31 %

    27 %

  • Vláknina

    2,3 g

    8 %

    8 %

  • Bílkoviny

    5,2 g

    8 %

    8 %

  • Tuky

    14,6 g

    22 %

    21 %

  • nasycené

    6,1 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Formičky na bábovičky vymažeme máslem a vysypeme moukou. V míse smícháme prosátou mouku, sodu, kypřicí prášek do pečivsa, sůl, skořici a odložíme stranou.
  2. V jiné míse vyšleháme vejce za postupného přidávání cukru do pěny. Poté pomalu, za stálého šlehání, zapracujeme rozpuštěné máslo a extrakt. Nakonec pomocí stěrky vmícháme moučnou směs, ořechy a dýni.
  3. Těsto nalijeme do formiček (asi do tří čtvrtin výšky) a pečeme při 160 °C cca 30 minut. Poté je vyklopíme z formiček a necháme vychladnout na mřížce. Dle potřeby seřízneme nožem a vždy k sobě spojíme pomocí meruňkové zavařeniny 2 bábovičky.
  4. Část báboviček polijeme tmavou a část bílou polevou, přidáme čokoládové oplatky jako stopky. Necháme ztuhnout a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud chcete polevě dodat ještě autentičtější halloweenský vzhled, obarvěte bílou čokoládu špetkou oranžového potravinářského barviva.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Halloweenský dort: Strašidelně dobrý čokoládový dezert s banány

Chystáte halloweenskou oslavu a přemýšlíte, čím oslnit hosty? Tento strašidelný dort spojuje...

Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí

Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí...

Tiramisu dort: Kávový dezert s mascarpone a čokoládovými piškoty

Klasické tiramisu v podobě dortu s kakaovým korpusem, krémem z mascarpone a piškoty namočenými v...

Piškotová žemlovka s meruňkami: Tvarohový dezert se sněhovou čepicí

Na tuhle žemlovku nepotřebujete rohlíky ani vánočku, stačí dětské piškoty, tvaroh a meruňky. Vrstvy...

Panna cotta se třemi druhy čokolády: Krémový dezert s ovocem

Čekáte návštěvu a chcete mít dezert připravený předem? Tahle panna cotta se třemi druhy čokolády se...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.