Gyros s paprikou: Pikantní směs v tortille s česnekovým dresinkem

1 hodnocení (5,0)

Hledáte skvělý tip na rychlý, ale neuvěřitelně chutný oběd či večeři? Šťavnaté maso naložené v koření a chilli, doplněné o křupavou papriku, červenou cibuli a jemný česnekový dresink ze zakysané smetany v opražené tortille, zaručeně nadchne celou rodinu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 35 min

bez marinování

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    390 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1631 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    32,0 g

    36 %

    32 %

  • Vláknina

    4,6 g

    15 %

    15 %

  • Bílkoviny

    26,8 g

    43 %

    39 %

  • Tuky

    17,4 g

    27 %

    25 %

  • nasycené

    5,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso nakrájíme na nudličky a důkladně promícháme s olejem, solí, pepřem, mletou paprikou a nasekanou chilli papričkou. Necháme marinovat do druhého dne.
  2. Maso orestujeme na pánvi, přidáme na kousky nakrájenou papriku, červenou cibuli a nasekaný česnek.
  3. Zakysanou smetanu smícháme s prolisovaným česnekem a nakrájenou jarní cibulkou, dochutíme solí s pepřem.
  4. Tortilly opečeme nasucho v pánvi. Masovou směs podáváme spolu s dresinkem ze zakysané smetany a tortillami.

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