Gyros s paprikou: Pikantní směs v tortille s česnekovým dresinkem
Hledáte skvělý tip na rychlý, ale neuvěřitelně chutný oběd či večeři? Šťavnaté maso naložené v koření a chilli, doplněné o křupavou papriku, červenou cibuli a jemný česnekový dresink ze zakysané smetany v opražené tortille, zaručeně nadchne celou rodinu.
Stupeň obtížnosti
Střední
Vaření 35 min
bez marinování
Ingredience
Nutriční hodnoty pro jednu porci
-
Kalorie
390 KCal
18 %
16 %
-
Energie
1631 KJ
18 %
16 %
-
Sacharidy
32,0 g
36 %
32 %
-
Vláknina
4,6 g
15 %
15 %
-
Bílkoviny
26,8 g
43 %
39 %
-
Tuky
17,4 g
27 %
25 %
-
nasycené
5,9 g
-
trans-mastné
0,0 g
procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu
Postup
- Maso nakrájíme na nudličky a důkladně promícháme s olejem, solí, pepřem, mletou paprikou a nasekanou chilli papričkou. Necháme marinovat do druhého dne.
- Maso orestujeme na pánvi, přidáme na kousky nakrájenou papriku, červenou cibuli a nasekaný česnek.
- Zakysanou smetanu smícháme s prolisovaným česnekem a nakrájenou jarní cibulkou, dochutíme solí s pepřem.
- Tortilly opečeme nasucho v pánvi. Masovou směs podáváme spolu s dresinkem ze zakysané smetany a tortillami.