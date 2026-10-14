Gulášová polévka z mletého masa: S bramborami a opečeným chlebem

1 hodnocení (4,0)

Díky mletému masu nemusíme polévku vařit tak dlouho jako u klasického guláše a brambory polévku příjemně zahustí. Podáváme ji s čerstvou cibulkou a opečeným chlebem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    243 KCal

    11 %

    10 %

  • Energie

    1019 KJ

    11 %

    10 %

  • Sacharidy

    11,4 g

    13 %

    11 %

  • Vláknina

    1,5 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    20,2 g

    32 %

    30 %

  • Tuky

    12,2 g

    19 %

    17 %

  • nasycené

    4,9 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli nakrájíme nadrobno, česnek prolisujeme. V hrnci nahřejeme sádlo, přidáme cibuli a orestujeme dozlatova. Přimícháme maso, osolíme, opepříme, okmínujeme a maso opečeme.
  2. K masu přimícháme česnek a protlak, zaprášíme moukou, oběma druhy mletých paprik, zarestujeme a za stálého míchání zalijeme vývarem, necháme na mírném ohni vařit. Mezitím oloupeme brambory a nakrájíme je na kostičky, po 10-15 minutách je přidáme do hrnce.
  3. Polévku vaříme dalších asi 20 minut, přimícháme promnutou majoránku, odstavíme a necháme pod pokličkou dojít. Dozdobíme nakrájenou cibulkou a podáváme s opečeným chlebem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Mletou papriku krátce orestujeme spolu s protlakem, ale hned poté přilijeme vývar, aby nezhořkla.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Pikantní květáková polévka: S chilli a kokosovým mlékem

Květákovou polévku připravíme s česnekem, chilli papričkou a kořením, které jí dodají výraznější...

Houbová kulajda: Jihočeská klasika s bramborami a vejcem

Hříbky, brambory, kopr a vejce tvoří základ poctivé kulajdy, která patří mezi české polévkové...

Krémová česnečka s parmazánem: Zahřeje a krásně zasytí

Klasickou česnečku tentokrát připravíme trochu jinak. Česnek nejprve upečeme, takže získá jemnější...

Dýňová polévka: S čedarovými krutony dostane úplně jiný šmrnc

Dýni v této polévce doplňuje zázvor, jablko a kokosové mléko, které jí dodají jemnou chuť a vůni....

Zelňačka s klobásou: Poctivá polévka, která zahřeje

Kysané zelí, klobása, uzené maso a zakysaná smetana...tahle zelňačka je přesně ten typ polévky,...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×