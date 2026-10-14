Ingredience
Postup
- Cibuli nakrájíme nadrobno, česnek prolisujeme. V hrnci nahřejeme sádlo, přidáme cibuli a orestujeme dozlatova. Přimícháme maso, osolíme, opepříme, okmínujeme a maso opečeme.
- K masu přimícháme česnek a protlak, zaprášíme moukou, oběma druhy mletých paprik, zarestujeme a za stálého míchání zalijeme vývarem, necháme na mírném ohni vařit. Mezitím oloupeme brambory a nakrájíme je na kostičky, po 10-15 minutách je přidáme do hrnce.
- Polévku vaříme dalších asi 20 minut, přimícháme promnutou majoránku, odstavíme a necháme pod pokličkou dojít. Dozdobíme nakrájenou cibulkou a podáváme s opečeným chlebem.