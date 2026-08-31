Gulášová polévka s mletým masem: Vydatná klasika s bramborami a zeleninou

5 hodnocení (4,4)

Když máte chuť na guláš, ale nechce se vám čekat, než změkne maso, připravte si jeho jednodušší polévkovou verzi. Mleté maso, brambory, mrkev a paprika vytvoří během necelé hodiny sytou polévku, kterou můžete podávat jen s krajícem chleba.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 55 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    261 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1091 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    16,2 g

    18 %

    16 %

  • Vláknina

    4,7 g

    16 %

    16 %

  • Bílkoviny

    13,0 g

    21 %

    19 %

  • Tuky

    14,6 g

    22 %

    21 %

  • nasycené

    5,7 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V hrnci nahřejeme sádlo a orestujeme na něm nadrobno nakrájenou cibuli, restujeme dozlatova. Přimícháme maso, orestujeme a snížíme teplotu, přidáme drcený česnek a dále restujeme.
  2. Do směsi přimícháme kmín, obě papriky a nakonec dohladka rozmixovanou papriku, krátce povaříme, zalijeme 1 litrem vody, osolíme a opepříme. Vaříme pod pokličkou asi 15 minut.
  3. Mrkev a brambory očistíme, nakrájíme na kousky, vmícháme do polévky a vaříme dalších 20 minut, přidáme majoránku a prolisovaný česnek.
  4. Z hrnce odebereme trochu polévky se zeleninou a rozmixujeme dohladka, vmícháme zpět do polévky, tímto způsobem ji zahustíme. Dle chuti dosolíme a opepříme. Podáváme například s pečivem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Část brambor a zeleniny rozmixujte a vraťte do hrnce, polévka se zahustí bez mouky.

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