Ingredience
Postup
- V hrnci nahřejeme sádlo a orestujeme na něm nadrobno nakrájenou cibuli, restujeme dozlatova. Přimícháme maso, orestujeme a snížíme teplotu, přidáme drcený česnek a dále restujeme.
- Do směsi přimícháme kmín, obě papriky a nakonec dohladka rozmixovanou papriku, krátce povaříme, zalijeme 1 litrem vody, osolíme a opepříme. Vaříme pod pokličkou asi 15 minut.
- Mrkev a brambory očistíme, nakrájíme na kousky, vmícháme do polévky a vaříme dalších 20 minut, přidáme majoránku a prolisovaný česnek.
- Z hrnce odebereme trochu polévky se zeleninou a rozmixujeme dohladka, vmícháme zpět do polévky, tímto způsobem ji zahustíme. Dle chuti dosolíme a opepříme. Podáváme například s pečivem.