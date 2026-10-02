Guláš s karlovarským knedlíkem: Poctivá klasika trochu jinak

90 hodnocení (4,5)

Poctivý guláš s pomalu dušeným masem doplníme jemným karlovarským knedlíkem, který se připravuje z rohlíků, mléka a vajec. Knedlík je díky sněhu z bílků krásně nadýchaný a dobře nasaje šťávu z guláše. Nakonec přidáme trochu chilli, zakysanou smetanu a červenou cibuli.

Stupeň obtížnosti

Náročné

Vaření 180 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Guláš:

Karlovarské knedlíky:

K podávání:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1026 KCal

    47 %

    43 %

  • Energie

    4294 KJ

    47 %

    43 %

  • Sacharidy

    102,5 g

    117 %

    103 %

  • Vláknina

    6,3 g

    21 %

    21 %

  • Bílkoviny

    58,1 g

    92 %

    85 %

  • Tuky

    42,2 g

    65 %

    60 %

  • nasycené

    20,6 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme ho na kostky o hraně 4 cm. Cibuli očistíme a nakrájíme nahrubo.
  2. V kastrolu na středním ohni rozehřejeme sádlo, přidáme cibuli a na něm ji za občasného míchání orestujeme dozlatova. Po 10 minutách restování přisypeme drcený kmín. Jakmile cibule zhnědne, stáhneme kastrol z ohně a necháme ji ještě 10 minut dojít.
  3. Poté kastrol vrátíme na vyšší oheň, přidáme maso a za častého míchání restujeme, dokud se ze dna kastrolu neodpaří veškerá šťáva, kterou maso pustí. Pak stáhneme oheň na střední stupeň a restujeme dalších 5 minut dozlatova.
  4. Poté přidáme 1 lžičku soli, 1 lžičku čerstvě mletého pepře, sladkou papriku, bobkové listy a rajský protlak a vše 1 minutu za stálého míchání restujeme. Podlijeme vodou tak, aby její hladina dosahovala 1 cm nad orestované maso. Přivedeme k varu, přikryjeme pokličkou, stáhneme oheň na minimum a za občasného míchání dusíme na mírném ohni doměkka. Podle potřeby podléváme vodou. Hotový guláš dochutíme majoránkou.
  5. Na karlovarské knedlíky nakrájíme rohlíky na kostky o hraně 1 cm, které v míse smícháme s mlékem, žloutky, rozpuštěným máslem, petrželkou, muškátovým oříškem, solí a pepřem. Z bílků ušleháme tuhý sníh a postupně ho opatrně vmícháme do těsta.
  6. Připravenou hmotu rozdělíme na potravinářskou fólii a pevně zabalíme do tvaru bonbonů. Ty ještě zabalíme do jedné vrstvy fólie. Knedlíky vložíme do vroucí vody a vaříme 25 minut. Hotové knedlíky vybalíme z fólie a necháme 3 minuty odpočinout. Poté nakrájíme na plátky silné 1,5 cm.
  7. Hotový guláš posypeme najemno nakrájenou chilli papričkou a podáváme ho s karlovarským knedlíkem, zakysanou smetanou a kolečky červené cibule.

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převod jednotek v kuchyni

Knedlíky balíme do fólie opravdu pevně, aby se při vaření nerozpadly a zachovaly si pravidelný tvar.

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