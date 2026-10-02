Ingredience
Postup
- Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme ho na kostky o hraně 4 cm. Cibuli očistíme a nakrájíme nahrubo.
- V kastrolu na středním ohni rozehřejeme sádlo, přidáme cibuli a na něm ji za občasného míchání orestujeme dozlatova. Po 10 minutách restování přisypeme drcený kmín. Jakmile cibule zhnědne, stáhneme kastrol z ohně a necháme ji ještě 10 minut dojít.
- Poté kastrol vrátíme na vyšší oheň, přidáme maso a za častého míchání restujeme, dokud se ze dna kastrolu neodpaří veškerá šťáva, kterou maso pustí. Pak stáhneme oheň na střední stupeň a restujeme dalších 5 minut dozlatova.
- Poté přidáme 1 lžičku soli, 1 lžičku čerstvě mletého pepře, sladkou papriku, bobkové listy a rajský protlak a vše 1 minutu za stálého míchání restujeme. Podlijeme vodou tak, aby její hladina dosahovala 1 cm nad orestované maso. Přivedeme k varu, přikryjeme pokličkou, stáhneme oheň na minimum a za občasného míchání dusíme na mírném ohni doměkka. Podle potřeby podléváme vodou. Hotový guláš dochutíme majoránkou.
- Na karlovarské knedlíky nakrájíme rohlíky na kostky o hraně 1 cm, které v míse smícháme s mlékem, žloutky, rozpuštěným máslem, petrželkou, muškátovým oříškem, solí a pepřem. Z bílků ušleháme tuhý sníh a postupně ho opatrně vmícháme do těsta.
- Připravenou hmotu rozdělíme na potravinářskou fólii a pevně zabalíme do tvaru bonbonů. Ty ještě zabalíme do jedné vrstvy fólie. Knedlíky vložíme do vroucí vody a vaříme 25 minut. Hotové knedlíky vybalíme z fólie a necháme 3 minuty odpočinout. Poté nakrájíme na plátky silné 1,5 cm.
- Hotový guláš posypeme najemno nakrájenou chilli papričkou a podáváme ho s karlovarským knedlíkem, zakysanou smetanou a kolečky červené cibule.