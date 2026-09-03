Guacamole: Jednoduchý recept z avokáda, rajčat a limetky

166 hodnocení (4,6)

Guacamole připravíte během chvilky a hodí se jako dip k tortillám, krek­rům i jako doplněk k dalším jídlům. Základem je rozmačkané avokádo, které doplní rajčata, šalotka, chilli, koriandr a limetková šťáva.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 15 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    109 KCal

    5 %

    5 %

  • Energie

    454 KJ

    5 %

    5 %

  • Sacharidy

    3,7 g

    4 %

    4 %

  • Vláknina

    3,5 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    1,7 g

    3 %

    3 %

  • Tuky

    9,3 g

    14 %

    13 %

  • nasycené

    2,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Rajčata na špičce nařízneme do kříže a na minutu ponoříme do vroucí vody. Pak je ve studené vodě zchladíme, oloupeme, rozkrojíme a odstraníme měkký střed se semínky. Dužinu nakrájíme na kostičky.
  2. Chilli papričku zbavíme semínek a opláchneme, šalotku oloupeme. Papričku i šalotku nakrájíme najemno.
  3. Avokáda kolem dokola nařízneme až k pecce, kroutivým pohybem oddělíme poloviny avokáda od sebe a pecku odstraníme. Dužinu lžící vydlabeme ze slupky, dáme ji do misky, pokapeme limetkovou šťávou a rozmačkáme vidličkou. Promícháme se zakysanou smetanou. Přidáme rajčata, chilli papričku, šalotku, koriandr a směs osolíme. Ozdobíme lístky máty a podáváme s domácími tortillovými krekry.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Limetkovou šťávu přidávejte podle chuti a zároveň ji použijte hned po rozmačkání avokáda, aby tolik nezhnědlo.

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