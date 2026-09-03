Ingredience
Postup
- Rajčata na špičce nařízneme do kříže a na minutu ponoříme do vroucí vody. Pak je ve studené vodě zchladíme, oloupeme, rozkrojíme a odstraníme měkký střed se semínky. Dužinu nakrájíme na kostičky.
- Chilli papričku zbavíme semínek a opláchneme, šalotku oloupeme. Papričku i šalotku nakrájíme najemno.
- Avokáda kolem dokola nařízneme až k pecce, kroutivým pohybem oddělíme poloviny avokáda od sebe a pecku odstraníme. Dužinu lžící vydlabeme ze slupky, dáme ji do misky, pokapeme limetkovou šťávou a rozmačkáme vidličkou. Promícháme se zakysanou smetanou. Přidáme rajčata, chilli papričku, šalotku, koriandr a směs osolíme. Ozdobíme lístky máty a podáváme s domácími tortillovými krekry.