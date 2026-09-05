Grilované krevety: Rychlý recept s česnekem, chilli a rajčátky

1 hodnocení (5,0)

Krevety jsou hotové během několika minut, takže se hodí jako rychlá večeře i lehké pohoštění. V tomto receptu je doplní česnek, chilli, restovaná rajčátka, petrželka a citron.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    169 KCal

    8 %

    7 %

  • Energie

    708 KJ

    8 %

    7 %

  • Sacharidy

    4,6 g

    5 %

    5 %

  • Vláknina

    1,7 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    19,3 g

    31 %

    28 %

  • Tuky

    7,8 g

    12 %

    11 %

  • nasycené

    3,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Krevety na hřbetu rozřízneme, vyjmeme střívko, omyjeme, osušíme, osolíme, opepříme, zakapeme olivovým olejem, citronem a necháme odpočinout.
  2. Česnek oloupeme a překrojíme, rajčátka nakrájíme na polovinu a petrželovou nať nasekáme.
  3. V pánvi s rozehřátým olejem osmažíme česnek dozlatohněda, přidáme rajčátka, chilli papričku a petrželku. Promícháme, dochutíme solí, pepřem a odstavíme.
  4. Krevety pozvolna krátce opečeme a přendáme na servírovací talíř. Ozdobíme restovanými rajčátky s chilli papričkou a petrželkou. Podáváme s listovým salátkem a citronem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Krevety nepřipravujte příliš dlouho, jakmile zrůžoví a zpevní, stáhněte je z pánve, jinak budou tuhé.

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