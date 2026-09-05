Ingredience
Postup
- Krevety na hřbetu rozřízneme, vyjmeme střívko, omyjeme, osušíme, osolíme, opepříme, zakapeme olivovým olejem, citronem a necháme odpočinout.
- Česnek oloupeme a překrojíme, rajčátka nakrájíme na polovinu a petrželovou nať nasekáme.
- V pánvi s rozehřátým olejem osmažíme česnek dozlatohněda, přidáme rajčátka, chilli papričku a petrželku. Promícháme, dochutíme solí, pepřem a odstavíme.
- Krevety pozvolna krátce opečeme a přendáme na servírovací talíř. Ozdobíme restovanými rajčátky s chilli papričkou a petrželkou. Podáváme s listovým salátkem a citronem.