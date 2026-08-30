Gratinované brambory s uzeným: Klasika z jednoho pekáče

130 hodnocení (4,4)

Spojení tenkých plátků brambor, šťavnatého uzeného masa a poctivé vrstvy rozpuštěného sýra funguje bezchybně za každé situace. Vypečená krusta ze smetany a vajec dodá celému jídlu vláčnost, díky které zmizí ze stolu během pár minut.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    709 KCal

    32 %

    30 %

  • Energie

    2966 KJ

    32 %

    30 %

  • Sacharidy

    41,9 g

    48 %

    42 %

  • Vláknina

    4,0 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    32,4 g

    51 %

    48 %

  • Tuky

    44,8 g

    69 %

    64 %

  • nasycené

    24,0 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory uvaříme, oloupeme a nakrájíme na tenké plátky, které v míse osolíme a opepříme.
  2. Uzené maso nakrájíme na kousky a přidáme k bramborám. Sýr nastrouháme nahrubo. V další míse smícháme smetanu s vejci a osolíme.
  3. Zapékací mísu vymažeme máslem, vyskládáme do ní polovinu množství brambor s uzeným masem a posypeme polovinou nastrouhaného sýra.
  4. Potom přidáme zbytek brambor a zasypeme zbytkem sýra. Zalijeme smetanou s vejci a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 30 minut. Můžeme podávat s kyselou okurkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Aby byly brambory po upečení krásně krémové a držely tvar, nechte je po uvaření zcela vychladnout a krájejte je až studené.

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