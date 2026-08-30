Gratinované brambory s uzeným: Klasika z jednoho pekáče

Ingredience
Postup
- Brambory uvaříme, oloupeme a nakrájíme na tenké plátky, které v míse osolíme a opepříme.
- Uzené maso nakrájíme na kousky a přidáme k bramborám. Sýr nastrouháme nahrubo. V další míse smícháme smetanu s vejci a osolíme.
- Zapékací mísu vymažeme máslem, vyskládáme do ní polovinu množství brambor s uzeným masem a posypeme polovinou nastrouhaného sýra.
- Potom přidáme zbytek brambor a zasypeme zbytkem sýra. Zalijeme smetanou s vejci a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 30 minut. Můžeme podávat s kyselou okurkou.