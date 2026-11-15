Ingredience
Postup
- Maso očistíme, omyjeme, osušíme, nakrájíme a nadrobno nameleme. Šalotku, okurku a lišky nadrobno nasekáme.
- K masu přidáme žloutek, šalotku, okurku, lišky, hořčici, olivový olej, dochutíme solí, pepřem, chilli papričkou a necháme vychladit. Česnek krátce zapečeme v troubě.
- Majonézu smícháme s pečeným česnekem ve slupce a čerstvými bylinkami, dochutíme solí pepřem a citronovou šťávou.
- Vychlazený tatarák dáme na talíř, ozdobíme houbami, čerstvými bylinkami, podáváme s česnekovou majonézou a například hranolkami.