Francouzský tatarák: Jemně mleté hovězí maso s houbami a domácí česnekovou majonézou

1 hodnocení (5,0)

Zapomeňte na klasiku z hospody a vyzkoušejte francouzskou verzi tataráku, která hraje zajímavými texturami a chutěmi. Jemně nasekané nebo namleté maso skvěle doplňuje šalotka, kyselá okurka a jemné lišky. Servírovaný s křupavými hranolkami a sametovou majonézou z pečeného česneku vytvoří neodolatelný zážitek pro každého milovníka dobrého jídla.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    463 KCal

    21 %

    19 %

  • Energie

    1938 KJ

    21 %

    19 %

  • Sacharidy

    2,9 g

    3 %

    3 %

  • Vláknina

    0,9 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    26,6 g

    42 %

    39 %

  • Tuky

    38,2 g

    59 %

    55 %

  • nasycené

    3,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso očistíme, omyjeme, osušíme, nakrájíme a nadrobno nameleme. Šalotku, okurku a lišky nadrobno nasekáme.
  2. K masu přidáme žloutek, šalotku, okurku, lišky, hořčici, olivový olej, dochutíme solí, pepřem, chilli papričkou a necháme vychladit. Česnek krátce zapečeme v troubě.
  3. Majonézu smícháme s pečeným česnekem ve slupce a čerstvými bylinkami, dochutíme solí pepřem a citronovou šťávou.
  4. Vychlazený tatarák dáme na talíř, ozdobíme houbami, čerstvými bylinkami, podáváme s česnekovou majonézou a například hranolkami.

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Maso zpracovávejte co nejrychleji a před servírováním ho nechte dobře vychlazené, aby si udrželo správnou strukturu.

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