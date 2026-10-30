Ingredience
Postup
- V hrnci zahřejeme máslo s olejem. Vsypeme nakrájenou cibuli, osolíme ji a opepříme. Na mírném ohni ji restujeme a mícháme asi 25 až 30 minut, až bude zlatavá a lepivá.
- Poprášíme ji moukou a krátce orestujeme. Vlijeme víno a jednu minutu vaříme. Pak přilijeme vývar, přidáme nastrouhaný muškátový oříšek, tymián, bobkový list a vaříme 20 minut. Podle chuti osolíme a opepříme.
- Připravíme čtyři misky a rozehřejeme gril. Plátky bagety potřeme česnekem a posypeme strouhaným sýrem. Do misek vlijeme polévku, na hladinu položíme bagetky se sýrem. Vložíme pod gril a zapékáme, až se sýr rozteče a bude zlatavý.