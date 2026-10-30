Francouzská cibulačka: Pravá domácí polévka zapečená se sýrem

1 hodnocení (4,0)

Toužíte po hřejivé a neuvěřitelně voňavé polévce, která vás okamžitě přenese do útulného francouzské bistra? Pravá cibulačka s karamelizovanou cibulkou, bílým vínem, čerstvým tymiánem a křupavou bagetkou zapečenou pod grilem s pořádnou vrstvou sýra je tou nejlepší volbou pro chladné dny.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    493 KCal

    22 %

    21 %

  • Energie

    2064 KJ

    22 %

    21 %

  • Sacharidy

    38,7 g

    44 %

    39 %

  • Vláknina

    6,8 g

    23 %

    23 %

  • Bílkoviny

    23,1 g

    37 %

    34 %

  • Tuky

    21,9 g

    34 %

    31 %

  • nasycené

    8,6 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V hrnci zahřejeme máslo s olejem. Vsypeme nakrájenou cibuli, osolíme ji a opepříme. Na mírném ohni ji restujeme a mícháme asi 25 až 30 minut, až bude zlatavá a lepivá.
  2. Poprášíme ji moukou a krátce orestujeme. Vlijeme víno a jednu minutu vaříme. Pak přilijeme vývar, přidáme nastrouhaný muškátový oříšek, tymián, bobkový list a vaříme 20 minut. Podle chuti osolíme a opepříme.
  3. Připravíme čtyři misky a rozehřejeme gril. Plátky bagety potřeme česnekem a posypeme strouhaným sýrem. Do misek vlijeme polévku, na hladinu položíme bagetky se sýrem. Vložíme pod gril a zapékáme, až se sýr rozteče a bude zlatavý.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Bagetky můžete zapéct samostatně a pak je do polévky vložit.

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