Focaccia se zeleninou a olivami: Recept s rajčaty, kapary a cibulí

1 hodnocení (4,0)

Focaccia z kynutého těsta potřebuje trochu času, odměnou je ale nadýchané pečivo s křupavým povrchem. Těsto necháme kynout nejprve přes noc v chladu a před pečením ho doplníme rajčaty, cibulí, kapary, olivami a oreganem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez odležení a kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Předtěsto:

Na hlavní těsto:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    162 KCal

    7 %

    7 %

  • Energie

    676 KJ

    7 %

    7 %

  • Sacharidy

    23,0 g

    26 %

    23 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    5,1 g

    8 %

    8 %

  • Tuky

    5,2 g

    8 %

    7 %

  • nasycené

    0,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z mouky, vody a droždí uhněteme pevné předtěsto, vložíme ho do mísy a dobře uzavřeme. Necháme cca 60 minut odležet při pokojové teplotě a poté uložíme nejlépe přes noc do chladu. Těsto by mělo zdvojnásobit svůj objem.
  2. Asi 60 minut před přípravou hlavního těsta vyndáme předtěsto z lednice a necháme ho ohřát na pokojovou teplotu. Všechny ingredience přidáme do mísy a hněteme do konzistence pevného a pružného těsta. Vytvarujeme bochánek a necháme ho na teplém místě přikrytý kynout 60-90 minut.
  3. Do pekáče o rozměru 25 x 35 cm rozetřeme trochu olivového oleje. Těsto vyklopíme do formy, vyrovnáme a vtlačujeme zbylý olej. Přikryjeme kuchyňskou utěrkou a necháme opět kynout na teplém místě asi 30 minut.
  4. Troubu předehřejeme na 200 °C. Na těsto rozložíme pokrájená rajčata, cibuli, kapary a olivy a lehce přitlačíme. Foccaciu posypeme oreganem a pokapeme trochou olivového oleje. Pečeme v předehřáté troubě cca 30 minut.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Do těsta před pečením jemně vtlačte prsty důlky a nešetřete olivovým olejem, právě díky němu bude focaccia vláčná uvnitř a křupavá na povrchu.

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