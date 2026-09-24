Ingredience
Postup
- Z mouky, vody a droždí uhněteme pevné předtěsto, vložíme ho do mísy a dobře uzavřeme. Necháme cca 60 minut odležet při pokojové teplotě a poté uložíme nejlépe přes noc do chladu. Těsto by mělo zdvojnásobit svůj objem.
- Asi 60 minut před přípravou hlavního těsta vyndáme předtěsto z lednice a necháme ho ohřát na pokojovou teplotu. Všechny ingredience přidáme do mísy a hněteme do konzistence pevného a pružného těsta. Vytvarujeme bochánek a necháme ho na teplém místě přikrytý kynout 60-90 minut.
- Do pekáče o rozměru 25 x 35 cm rozetřeme trochu olivového oleje. Těsto vyklopíme do formy, vyrovnáme a vtlačujeme zbylý olej. Přikryjeme kuchyňskou utěrkou a necháme opět kynout na teplém místě asi 30 minut.
- Troubu předehřejeme na 200 °C. Na těsto rozložíme pokrájená rajčata, cibuli, kapary a olivy a lehce přitlačíme. Foccaciu posypeme oreganem a pokapeme trochou olivového oleje. Pečeme v předehřáté troubě cca 30 minut.