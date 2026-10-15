Ingredience
Postup
- Droždí si rozdrobíme do malé misky, zalijeme ho vlažnou vodou a rozmícháme. Ve velké míse si smícháme prosátou mouku se solí. V mouce si vytvoříme důlek, do kterého vlijeme drožďovou směs a přidáme olivový olej s nasekaným rozmarýnem. Vypracujeme vláčné těsto.
- Těsto dáme do větší mísy, zakryjeme ho potravinářskou fólií a necháme ho vykynout cca 40 minut, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Poté těsto přendáme na pomoučněný vál a prohněteme.
- Vykynuté těsto rozprostřeme mokrýma rukama na velký plech vyložený pečicím papírem. Posypeme vlašskými ořechy a rozdrobenou nivou. Těsto přeložíme přes sebe, aby se ořechy a sýr dostaly dovnitř těsta, a opět pomocí prstů rozprostřeme na tenčí plát. Vydatně pokapeme olivovým olejem, který rozetřeme po celém povrchu.
- Nakonec přidáme prolisovaný česnek, vmáčkneme ho do těsta a necháme ještě 20 minut dokynout na plechu. Pečeme v troubě předehřáté na 220 °C asi 20 minut dozlatova. Servírujeme pokrájené na plátky a zakápnuté olivovým olejem.