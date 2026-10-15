Focaccia s nivou a vlašskými ořechy: Voňavý italský chléb s rozmarýnem

1 hodnocení (5,0)

Nadýchané kynuté těsto, výrazná niva, křupavé vlašské ořechy a rozmarýn tvoří zajímavou kombinaci chutí. Focacciu před pečením vydatně potřeme olivovým olejem a doplníme česnekem, který se postará o výraznou vůni. Podáváme ji nakrájenou na plátky, třeba jako pohoštění pro návštěvu nebo přílohu k salátu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    701 KCal

    32 %

    29 %

  • Energie

    2931 KJ

    32 %

    29 %

  • Sacharidy

    87,7 g

    100 %

    88 %

  • Vláknina

    5,6 g

    19 %

    19 %

  • Bílkoviny

    27,3 g

    43 %

    40 %

  • Tuky

    25,6 g

    39 %

    37 %

  • nasycené

    10,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Droždí si rozdrobíme do malé misky, zalijeme ho vlažnou vodou a rozmícháme. Ve velké míse si smícháme prosátou mouku se solí. V mouce si vytvoříme důlek, do kterého vlijeme drožďovou směs a přidáme olivový olej s nasekaným rozmarýnem. Vypracujeme vláčné těsto.
  2. Těsto dáme do větší mísy, zakryjeme ho potravinářskou fólií a necháme ho vykynout cca 40 minut, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Poté těsto přendáme na pomoučněný vál a prohněteme.
  3. Vykynuté těsto rozprostřeme mokrýma rukama na velký plech vyložený pečicím papírem. Posypeme vlašskými ořechy a rozdrobenou nivou. Těsto přeložíme přes sebe, aby se ořechy a sýr dostaly dovnitř těsta, a opět pomocí prstů rozprostřeme na tenčí plát. Vydatně pokapeme olivovým olejem, který rozetřeme po celém povrchu.
  4. Nakonec přidáme prolisovaný česnek, vmáčkneme ho do těsta a necháme ještě 20 minut dokynout na plechu. Pečeme v troubě předehřáté na 220 °C asi 20 minut dozlatova. Servírujeme pokrájené na plátky a zakápnuté olivovým olejem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Vlašské ořechy můžeme předem krátce opražit nasucho na pánvi, aby se jejich chuť a vůně ještě zvýraznily.

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