Ingredience
Postup
- Nahrubo nastrouhanou dýni dáme do mísy, přidáme nakrájenou cibuli a jarní cibulku, vejce, nastrouhaný parmazán, mouku, sůl, pepř a feferonky.
- Promícháme a z těsta vytvarujeme placičky. Lžící je ještě lehce zploštíme. Placky pak opékáme postupně na olivovém oleji z obou stran dozlatova.
- Upečené dýňové placky poté přesuneme na talíř vyložený papírovými utěrkami a necháme lehce okapat.
- Dýňové placky ihned podáváme ozdobené nakrájenou chilli papričkou, jarní cibulkou a semínky. Jako dip můžeme zvolit například jogurt smíchaný s limetkovou kůrou a šťávou.