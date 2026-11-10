Dýňové placky: Křupavé podzimní placičky s parmazánem a osvěžujícím dipem

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Vychutnejte si křupavé dýňové placky, které v sobě spojují dýni, výrazný parmazán, jarní cibulku a jemně pikantní štiplavost feferonek. Usmažené dozlatova a podávané s lehkým limetkovo-jogurtovým dipem představují dokonalé a hřejivé jídlo pro sychravé dny.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    283 KCal

    13 %

    12 %

  • Energie

    1186 KJ

    13 %

    12 %

  • Sacharidy

    25,2 g

    29 %

    25 %

  • Vláknina

    4,1 g

    14 %

    14 %

  • Bílkoviny

    11,0 g

    18 %

    16 %

  • Tuky

    14,5 g

    22 %

    21 %

  • nasycené

    3,6 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Nahrubo nastrouhanou dýni dáme do mísy, přidáme nakrájenou cibuli a jarní cibulku, vejce, nastrouhaný parmazán, mouku, sůl, pepř a feferonky.
  2. Promícháme a z těsta vytvarujeme placičky. Lžící je ještě lehce zploštíme. Placky pak opékáme postupně na olivovém oleji z obou stran dozlatova.
  3. Upečené dýňové placky poté přesuneme na talíř vyložený papírovými utěrkami a necháme lehce okapat.
  4. Dýňové placky ihned podáváme ozdobené nakrájenou chilli papričkou, jarní cibulkou a semínky. Jako dip můžeme zvolit například jogurt smíchaný s limetkovou kůrou a šťávou.

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Placky tak budou krásně držit tvar a na pánvi získají tu správnou křupavost.

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