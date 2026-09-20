Ingredience
Postup
- Dýni omyjeme a osušíme, dle potřeby oloupeme, rozkrojíme a vydlabeme semínka. Poté ji nahrubo nastrouháme do větší mísy, osolíme, opepříme, přidáme vejce, nastrouhaný sýr, chilli vločky, najemno nasekanou jarní cibulku, lístky tymiánu a promícháme. Nakonec dle potřeby po lžících přidáme mouku.
- V pánvi na oleji smažíme malé placičky z obou stran dozlatova. Po usmažení je dáme na papírovou utěrku.
- Jogurt smícháme s pažitkou, jarní cibulkou, dijonskou hořčicí, šťávou a kůrou z citronu, dochutíme solí s pepřem a podáváme spolu s placičkami.