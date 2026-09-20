Dýňové placky à la bramboráky: Recept se sýrem, chilli a jogurtovým dipem

1 hodnocení (5,0)

Dýni nemusíme vždy jen péct nebo přidávat do polévky. Nahrubo ji nastrouháme a smícháme s vejcem, sýrem, jarní cibulkou, tymiánem a chilli, ze směsi pak usmažíme malé dozlatova opečené placky. Podáváme je s jednoduchým jogurtovým dipem s citronem, pažitkou a dijonskou hořčicí.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dip:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    247 KCal

    11 %

    10 %

  • Energie

    1035 KJ

    11 %

    10 %

  • Sacharidy

    19,8 g

    23 %

    20 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    13,8 g

    22 %

    20 %

  • Tuky

    13,1 g

    20 %

    19 %

  • nasycené

    6,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni omyjeme a osušíme, dle potřeby oloupeme, rozkrojíme a vydlabeme semínka. Poté ji nahrubo nastrouháme do větší mísy, osolíme, opepříme, přidáme vejce, nastrouhaný sýr, chilli vločky, najemno nasekanou jarní cibulku, lístky tymiánu a promícháme. Nakonec dle potřeby po lžících přidáme mouku.
  2. V pánvi na oleji smažíme malé placičky z obou stran dozlatova. Po usmažení je dáme na papírovou utěrku.
  3. Jogurt smícháme s pažitkou, jarní cibulkou, dijonskou hořčicí, šťávou a kůrou z citronu, dochutíme solí s pepřem a podáváme spolu s placičkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud je nastrouhaná dýně hodně vodnatá, před přidáním mouky z ní část tekutiny lehce vymačkejte, aby se placky na pánvi lépe spojily.

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