Dýňové noky s kuřecím masem: Krémový oběd s ricottou a tymiánem

1 hodnocení (4,0)

Domácí noky připravíme z brambor, dýně a dvou druhů mouky, díky kterým získají barvu i jemnou chuť. Promícháme je s opečeným kuřecím masem a rajčaty, pak přidáme ricottu se smetanou a čerstvý tymián. Před podáváním jídlo doplníme rukolou, která mu dodá lehce pikantní chuť.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dýňové nočky:

Na přípravu masa:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    557 KCal

    25 %

    23 %

  • Energie

    2332 KJ

    25 %

    23 %

  • Sacharidy

    44,8 g

    51 %

    45 %

  • Vláknina

    4,3 g

    14 %

    14 %

  • Bílkoviny

    42,2 g

    67 %

    62 %

  • Tuky

    22,7 g

    35 %

    32 %

  • nasycené

    11,6 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Den předem uvaříme brambory s dýní. Druhý den je oloupeme, nastrouháme najemno, přidáme vejce, obě mouky a lehce osolíme. Dle potřeby přidáme mouku. Ze vzniklého těsta tvarujeme noky.
  2. Noky vaříme ve vroucí osolené vodě asi 4 minuty, vyjmeme je a uchováme v teple.
  3. Kuřecí maso očistíme, nakrájíme na nudličky, osolíme, opečeme na oleji dozlatova, přidáme nakrájená rajčata, zarestujeme a nakonec přimícháme noky, vše společně prohřejeme.
  4. Do směsi vmícháme ricottu smíchanou se smetanou a čerstvý tymián. Prohřejeme a nakonec posypeme rukolou, ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Brambory s dýní uvaříme den předem a necháme je vychladnout, těsto pak bude lépe držet a nebude potřebovat tolik mouky.

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