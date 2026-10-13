Ingredience
Postup
- Den předem uvaříme brambory s dýní. Druhý den je oloupeme, nastrouháme najemno, přidáme vejce, obě mouky a lehce osolíme. Dle potřeby přidáme mouku. Ze vzniklého těsta tvarujeme noky.
- Noky vaříme ve vroucí osolené vodě asi 4 minuty, vyjmeme je a uchováme v teple.
- Kuřecí maso očistíme, nakrájíme na nudličky, osolíme, opečeme na oleji dozlatova, přidáme nakrájená rajčata, zarestujeme a nakonec přimícháme noky, vše společně prohřejeme.
- Do směsi vmícháme ricottu smíchanou se smetanou a čerstvý tymián. Prohřejeme a nakonec posypeme rukolou, ihned podáváme.