Ingredience
Postup
- Dýni rozpůlíme, vydlabeme a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C doměkka, necháme vychladnout a rozmixujeme dohladka, odvážíme 350 g pyré.
- Změklé máslo vyšleháme do pěny, přidáme pyré, vejce, podmáslí a olej. V jiné misce smícháme suché suroviny a vmícháme je do vaječné směsi.
- Sýr smícháme s vejcem a cukrem. Z másla, cukru a mouky připravíme drobenku. Plech na muffiny vyložíme košíčky a plníme do jedné třetiny těstem, přidáme vždy lžíci sýrové náplně a doplníme do 2/3 těstem.
- Povrch muffinů posypeme drobenkou a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C cca 20 minut, poté necháme vychladnout na mřížce.