Dýňové muffiny: S krémovou náplní a křupavou drobenkou

12 hodnocení (4,5)

Dýňové pyré dodá muffinům vláčnost a krásnou barvu, uvnitř je navíc čeká jemná sýrová náplň. Na povrchu nesmí chybět drobenka, která při pečení vytvoří křupavou vrstvu. Muffiny se hodí ke kávě, na snídani i jako sladká svačina.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na náplň:

Na drobenku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    318 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1331 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    30,0 g

    34 %

    30 %

  • Vláknina

    1,1 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    6,0 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    19,0 g

    29 %

    27 %

  • nasycené

    9,7 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni rozpůlíme, vydlabeme a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C doměkka, necháme vychladnout a rozmixujeme dohladka, odvážíme 350 g pyré.
  2. Změklé máslo vyšleháme do pěny, přidáme pyré, vejce, podmáslí a olej. V jiné misce smícháme suché suroviny a vmícháme je do vaječné směsi.
  3. Sýr smícháme s vejcem a cukrem. Z másla, cukru a mouky připravíme drobenku. Plech na muffiny vyložíme košíčky a plníme do jedné třetiny těstem, přidáme vždy lžíci sýrové náplně a doplníme do 2/3 těstem.
  4. Povrch muffinů posypeme drobenkou a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C cca 20 minut, poté necháme vychladnout na mřížce.

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Dýňové pyré necháme před přidáním do těsta úplně vychladnout a případnou přebytečnou tekutinu slijeme, aby těsto nebylo příliš řídké.

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