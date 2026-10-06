Dýňové lívance: S ricottou a opečeným česnekem

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Dýňové lívance nemusí být jen sladké, výborně fungují i ve slané verzi. Do těsta přidáme parmazán a podáváme je s jemnou ricottou ochucenou bylinkami a opečeným česnekem. Výsledkem je neobvyklá, ale snadná večeře, která se hodí i jako lehký oběd.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

bez chladnutí a kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    124 KCal

    6 %

    5 %

  • Energie

    521 KJ

    6 %

    5 %

  • Sacharidy

    15,4 g

    18 %

    15 %

  • Vláknina

    1,3 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    6,2 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    3,9 g

    6 %

    6 %

  • nasycené

    1,7 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni zbavíme semínek a nakrájíme na menší kousky. Vložíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě při 180 °C po dobu 20 minut do měkka. Pak ji rozmixujme do hladka a necháme vychladnout. Přilijeme mléko a znovu rozmixujeme. Poté přimícháme mouku, žloutky a droždí a parmezán.
  2. Necháme vykynout na teplém místě. Když jsou lívance vykynuté, z bílků si vyšleháme tuhý sníh a vmícháme do těsta. Těsto nalijeme naběračkou na rozehřátou pánev s máslem a tvoříme malé lívanečky. Pečeme je tři až čtyři minuty z každé strany. Po opečení je poklademe na papírový ubrousek okapat.
  3. Česnek orestujeme na pánvi na lžíci oleje. Osolíme ho a restujeme na mírném plamenu cca tři minuty. Dáme stranou. Polovinu bylinek nasekáme nadrobno a přimícháme do ricotty, ochutíme jí solí a pepřem. Hotové lívance podáváme s bylinkovou ricottou a opečeným česnekem. Dozdobíme bylinkami.

Kuchyňská kalkulačka

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Dýni po upečení necháme dobře vychladnout, než ji vmícháme do těsta, aby se droždí zbytečně nezahřívalo a mohlo správně vykynout.

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