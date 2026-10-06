Ingredience
Postup
- Dýni zbavíme semínek a nakrájíme na menší kousky. Vložíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě při 180 °C po dobu 20 minut do měkka. Pak ji rozmixujme do hladka a necháme vychladnout. Přilijeme mléko a znovu rozmixujeme. Poté přimícháme mouku, žloutky a droždí a parmezán.
- Necháme vykynout na teplém místě. Když jsou lívance vykynuté, z bílků si vyšleháme tuhý sníh a vmícháme do těsta. Těsto nalijeme naběračkou na rozehřátou pánev s máslem a tvoříme malé lívanečky. Pečeme je tři až čtyři minuty z každé strany. Po opečení je poklademe na papírový ubrousek okapat.
- Česnek orestujeme na pánvi na lžíci oleje. Osolíme ho a restujeme na mírném plamenu cca tři minuty. Dáme stranou. Polovinu bylinek nasekáme nadrobno a přimícháme do ricotty, ochutíme jí solí a pepřem. Hotové lívance podáváme s bylinkovou ricottou a opečeným česnekem. Dozdobíme bylinkami.