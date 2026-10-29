Ingredience
Postup
- Dýni rozkrojíme, vydlabeme měkký vnitřek se semínky a nakrájíme na kousky o velkosti cca 4 x 4 cm, slupku neloupeme. Kousky dýně vaříme asi 30 minut. Vychladlou dýni rozmixujeme v robotu na pyré.
- Ve vodní lázni rozpustíme máslo s čokoládou a necháme mírně zchladnout. Vejce utřeme s oběma cukry do světlé pěny, do které vmícháme čokoládovou směs a dýňové pyré. Nakonec do směsi zapracujeme prosátou mouku. Těsto nalijeme na plech vyložený pečicím papírem o rozměru 20 x 30 cm.
- Vložíme do trouby vyhřáté na 160 °C a pečeme asi 35–40 minut. Hotové brownies necháme zcela vychladnout. Na krém vyšleháme dýňové pyré, mandlové máslo, rozehřátou bílou čokoládu a vanilkový extrakt do hladkého krému. Krém rozetřeme na vychladlý korpus a posypeme čokoládovými hoblinkami. Uložíme ztuhnout do chladničky.