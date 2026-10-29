Dýňové brownies: Vláčný čokoládový koláč s krémem z bílé čokolády

1 hodnocení (5,0)

Milujete brownies, ale rádi byste zkusili podzimní obměnu? Toto dýňové brownies v sobě spojuje bohatou chuť tmavé čokolády, vláčnost pečené dýně a sametový krém z mandlového másla a bílé čokolády.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

bez tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na pyré:

Na těsto:

Na krém:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    350 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1465 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    36,1 g

    41 %

    36 %

  • Vláknina

    2,4 g

    8 %

    8 %

  • Bílkoviny

    4,2 g

    7 %

    6 %

  • Tuky

    20,4 g

    31 %

    29 %

  • nasycené

    11,7 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni rozkrojíme, vydlabeme měkký vnitřek se semínky a nakrájíme na kousky o velkosti cca 4 x 4 cm, slupku neloupeme. Kousky dýně vaříme asi 30 minut. Vychladlou dýni rozmixujeme v robotu na pyré.
  2. Ve vodní lázni rozpustíme máslo s čokoládou a necháme mírně zchladnout. Vejce utřeme s oběma cukry do světlé pěny, do které vmícháme čokoládovou směs a dýňové pyré. Nakonec do směsi zapracujeme prosátou mouku. Těsto nalijeme na plech vyložený pečicím papírem o rozměru 20 x 30 cm.
  3. Vložíme do trouby vyhřáté na 160 °C a pečeme asi 35–40 minut. Hotové brownies necháme zcela vychladnout. Na krém vyšleháme dýňové pyré, mandlové máslo, rozehřátou bílou čokoládu a vanilkový extrakt do hladkého krému. Krém rozetřeme na vychladlý korpus a posypeme čokoládovými hoblinkami. Uložíme ztuhnout do chladničky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Před krájením nechte brownies důkladně vychladit v lednici, řezy pak budou dokonale čisté a úhledné.

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