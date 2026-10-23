Dýňová polévka s knedlíčky: Podzimní krém s dýňovým olejem

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Dýňová polévka nemusí zůstat jen u hladkého krému. V tomto receptu ji doplňují malé knedlíčky z dýňových semínek a ovesných vloček, které mají výraznější chuť než běžné zavářky. Chilli polévku lehce přiostří a pár kapek dýňového oleje zvýrazní její chuť.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na polévku:

Na knedlíčky:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    564 KCal

    26 %

    23 %

  • Energie

    2358 KJ

    26 %

    23 %

  • Sacharidy

    29,8 g

    34 %

    30 %

  • Vláknina

    8,5 g

    28 %

    28 %

  • Bílkoviny

    21,6 g

    34 %

    32 %

  • Tuky

    37,5 g

    58 %

    54 %

  • nasycené

    15,4 g

  • trans-mastné

    0,6 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni očistíme, zbavíme semínek a nakrájíme na kostky. Na másle zpěníme cibuli, přidáme dýni, chvilku opékáme a zalijeme horkým vývarem. Přidáme pepř, chilli, sůl a vaříme doměkka asi 15 minut.
  2. Dýňová semínka a vločky postupně rozmixujeme na sypkou směs. Rozehřejeme máslo, přidáme nastrouhaný muškátový oříšek, sůl a přilijeme k sypké směsi. Vmícháme vejce a ochutíme citronovou šťávou. Necháme pár minut odstát a vytvarujeme kuličky, které vaříme ve vroucí vodě dokud nevyplavou, asi 3 minuty.
  3. Uvařenou dýňovou směs i s vodou rozmixujeme. Je-li polévka moc hustá, naředíme ji vodou z kuliček. Dle chuti dosolíme. Každou porci podáváme s kuličkami, dýňovým olejem a bylinkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Knedlíčky vaříme jen do chvíle, kdy vyplavou na hladinu, aby zůstaly pevné a nerozpadaly se.

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