Ingredience
Postup
- Dýni očistíme, zbavíme semínek a nakrájíme na kostky. Na másle zpěníme cibuli, přidáme dýni, chvilku opékáme a zalijeme horkým vývarem. Přidáme pepř, chilli, sůl a vaříme doměkka asi 15 minut.
- Dýňová semínka a vločky postupně rozmixujeme na sypkou směs. Rozehřejeme máslo, přidáme nastrouhaný muškátový oříšek, sůl a přilijeme k sypké směsi. Vmícháme vejce a ochutíme citronovou šťávou. Necháme pár minut odstát a vytvarujeme kuličky, které vaříme ve vroucí vodě dokud nevyplavou, asi 3 minuty.
- Uvařenou dýňovou směs i s vodou rozmixujeme. Je-li polévka moc hustá, naředíme ji vodou z kuliček. Dle chuti dosolíme. Každou porci podáváme s kuličkami, dýňovým olejem a bylinkou.