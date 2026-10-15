Dýňová polévka s kari: Krémová chuť s rýžovými nudlemi a tofu

1 hodnocení (5,0)

Dýni opečeme na másle, přidáme kari pastu a zalijeme vývarem s kokosovým mlékem. Po rozmixování vznikne hladká polévka s jemně pikantní chutí, kterou doplníme rýžovými nudlemi a plátky tofu. Koriandr a chilli dodají jídlu výraznější chuť a svěží zakončení.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    359 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1503 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    30,3 g

    34 %

    30 %

  • Vláknina

    2,1 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    9,0 g

    14 %

    13 %

  • Tuky

    23,3 g

    36 %

    33 %

  • nasycené

    17,3 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni zbavíme semen, oloupeme a nakrájíme na stejně velké kousky. V hrnci na polévku rozpustíme máslo. Vsypeme kousky dýně a na mírném ohni je opékáme, až začnou karamelizovat.
  2. Přidáme kari pastu a asi minutu za stálého míchání restujeme. Ochutíme rybí omáčkou. Zalijeme vývarem a kokosovým mlékem a na mírném ohni vaříme asi 15 minut, až dýně změkne.
  3. Mezitím zalijeme rýžové nudle v míse vroucí vodou a necháme je bobtnat. Tofu nakrájíme na plátky.
  4. Dýňovou polévku rozmixujeme ponorným mixérem dohladka a podle chuti dosolíme. Rozdělíme ji do misek. Přidáme scezené nudle a plátky tofu. Dozdobíme lístky koriandru, podle chuti také na kolečka nakrájenou chilli papričkou, popřípadě i kousky opečené dýně.

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převod jednotek v kuchyni

Kari pastu restujeme jen krátce a za stálého míchání, aby se rozvoněla, ale nezačala se připalovat.

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