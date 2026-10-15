Ingredience
Postup
- Dýni zbavíme semen, oloupeme a nakrájíme na stejně velké kousky. V hrnci na polévku rozpustíme máslo. Vsypeme kousky dýně a na mírném ohni je opékáme, až začnou karamelizovat.
- Přidáme kari pastu a asi minutu za stálého míchání restujeme. Ochutíme rybí omáčkou. Zalijeme vývarem a kokosovým mlékem a na mírném ohni vaříme asi 15 minut, až dýně změkne.
- Mezitím zalijeme rýžové nudle v míse vroucí vodou a necháme je bobtnat. Tofu nakrájíme na plátky.
- Dýňovou polévku rozmixujeme ponorným mixérem dohladka a podle chuti dosolíme. Rozdělíme ji do misek. Přidáme scezené nudle a plátky tofu. Dozdobíme lístky koriandru, podle chuti také na kolečka nakrájenou chilli papričkou, popřípadě i kousky opečené dýně.