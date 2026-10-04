Ingredience
Postup
- Dýni, zázvor, cibuli, jablko a brambory oloupeme a vše nakrájíme na kostičky. Na 5 lžících rozehřátého oleje orestujeme cibuli dosklovata. Poté přidáme dýni, brambory, zázvor a jablka.
- Společně minutu restujeme a poté zalijeme vývarem. Osolíme, opepříme a dusíme pod pokličkou asi 30 minut doměkka. Poté polévku rozmixujeme s kokosovým mlékem.
- Podle chuti osolíme, opepříme a necháme na mírném ohni prohřát asi 10 minut. Na rozpuštěném másle opečeme toustový chléb z obou stran dozlatova.
- Na každý chléb dáme plátek čedaru a necháme rozpustit. Chleby necháme vychladnout a nakrájíme je na kostičky. Polévku podáváme s krutony, sekanými pistáciemi a koriandrem.