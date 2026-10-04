Dýňová polévka: S čedarovými krutony dostane úplně jiný šmrnc

1 hodnocení (4,0)

Dýni v této polévce doplňuje zázvor, jablko a kokosové mléko, které jí dodají jemnou chuť a vůni. Největší zajímavostí jsou ale křupavé krutony z toustového chleba se zapečeným čedarem. Nakonec přidáme pistácie a koriandr a můžeme podávat.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    714 KCal

    32 %

    30 %

  • Energie

    2986 KJ

    32 %

    30 %

  • Sacharidy

    36,5 g

    42 %

    37 %

  • Vláknina

    5,1 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    12,6 g

    20 %

    19 %

  • Tuky

    56,3 g

    87 %

    80 %

  • nasycené

    32,0 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni, zázvor, cibuli, jablko a brambory oloupeme a vše nakrájíme na kostičky. Na 5 lžících rozehřátého oleje orestujeme cibuli dosklovata. Poté přidáme dýni, brambory, zázvor a jablka.
  2. Společně minutu restujeme a poté zalijeme vývarem. Osolíme, opepříme a dusíme pod pokličkou asi 30 minut doměkka. Poté polévku rozmixujeme s kokosovým mlékem.
  3. Podle chuti osolíme, opepříme a necháme na mírném ohni prohřát asi 10 minut. Na rozpuštěném másle opečeme toustový chléb z obou stran dozlatova.
  4. Na každý chléb dáme plátek čedaru a necháme rozpustit. Chleby necháme vychladnout a nakrájíme je na kostičky. Polévku podáváme s krutony, sekanými pistáciemi a koriandrem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Krutony připravíme těsně před podáváním, aby zůstaly křupavé a v horké polévce příliš rychle nezměkly.

Autoři: ,

Podobné recepty

Zelňačka s klobásou: Poctivá polévka, která zahřeje

Kysané zelí, klobása, uzené maso a zakysaná smetana...tahle zelňačka je přesně ten typ polévky,...

Čistý kuřecí vývar: Jednoduchý recept na domácí polévku

Na vývar nepotřebujeme složitý postup, důležité je hlavně vařit ho pomalu. Všechny suroviny...

Zelňačka s uzeným masem: Recept s kysaným zelím, bramborami a smetanou

Kysané zelí, brambory a uzené maso tvoří základ této syté zelňačky, kterou dochutíme sladkou a...

Krémová sýrová polévka se slaninou a květákem: Recept se smetanou a čedarem

Květákovou polévku tentokrát rozmixujeme dohladka, zjemníme smetanou a zahustíme několika druhy...

Koprová polévka s vejcem: Recept se smetanou, bramborami a slaninou

Koprová polévka stojí na jednoduchém základu z jíšky, vývaru a brambor, který nakonec zjemníme...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.