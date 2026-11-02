Ingredience
Postup
- Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Vejce vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme olej, zakysanou smetanu a dýňové pyré.
- V jiné míse smícháme mouku, prášek do pečiva, sodu, koření a sůl. Suché ingredience vmícháme do vaječné směsi a důkladně promícháme. Hotové těsto nalijeme do formy a pečeme ve vyhřáté troubě při 175 °C asi 50 minut. Necháme vychladnout.
- Cukr nasypeme do rendlíku a necháme pozvolna rozpustit na mírném ohni bez míchání. Když získá jantarovou barvu, přidáme máslo a dobře rozmícháme. Přilijeme ohřátou smetanu a šleháme, dokud nevznikne hladký karamel.
- Přimícháme sůl a necháme mírně vychladnout. Vychladlou bábovku přelijeme slaným karamelem a posypeme nasekanými pistáciemi.