Dýňová bábovka se slaným karamelem: Vláčný podzimní moučník s pistáciemi

1 hodnocení (5,0)

Nadýchaná dýňová bábovka plná hřejivého koření, přelitá domácím slaným karamelem a posypaná křupavými pistáciemi, v sobě dokonale snoubí sladkou a jemně slanou chuť.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 75 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na bábovku:

Na slaný karamel:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    372 KCal

    17 %

    15 %

  • Energie

    1556 KJ

    17 %

    15 %

  • Sacharidy

    46,8 g

    53 %

    47 %

  • Vláknina

    2,0 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    5,7 g

    9 %

    8 %

  • Tuky

    17,5 g

    27 %

    25 %

  • nasycené

    6,3 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Vejce vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme olej, zakysanou smetanu a dýňové pyré.
  2. V jiné míse smícháme mouku, prášek do pečiva, sodu, koření a sůl. Suché ingredience vmícháme do vaječné směsi a důkladně promícháme. Hotové těsto nalijeme do formy a pečeme ve vyhřáté troubě při 175 °C asi 50 minut. Necháme vychladnout.
  3. Cukr nasypeme do rendlíku a necháme pozvolna rozpustit na mírném ohni bez míchání. Když získá jantarovou barvu, přidáme máslo a dobře rozmícháme. Přilijeme ohřátou smetanu a šleháme, dokud nevznikne hladký karamel.
  4. Přimícháme sůl a necháme mírně vychladnout. Vychladlou bábovku přelijeme slaným karamelem a posypeme nasekanými pistáciemi.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ještě intenzivnější podzimní vůni můžete do suchých ingrediencí kromě klasického perníkového koření přidat i špetku mletého muškátového oříšku.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Vídeňský štrúdl s vanilkovou omáčkou: Tradiční recept na tažený závin

Křupavé, tenoučké těsto plněné šťavnatými jablky, skořicí, ořechy a rozinkami představuje naprostou...

Tvarohová bábovka plněná krémem: Vláčný moučník s mascarpone

Proměňte klasické pečení v neobyčejný kulinářský zážitek! Nadýchané kakaové těsto s tvarohem v sobě...

Jablečný koláč na plech: Voňavý křehký koláč s jablky a rozinkami

Hledáte osvědčený recept na vláčný koláč, který provoní celou kuchyni? Tento je z křehkého těsta s...

Koblihy s džemem: Nadýchané domácí pečivo jako od babičky

Voní po másle, rumu a citrónové kůře a na patře se doslova rozplývají. Tyto domácí koblihy plněné...

Dýňové brownies: Vláčný čokoládový koláč s krémem z bílé čokolády

Milujete brownies, ale rádi byste zkusili podzimní obměnu? Toto dýňové brownies v sobě spojuje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.