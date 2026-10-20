Dunajské vlny: Dvoubarevný moučník s višněmi a mascarpone krémem

1 hodnocení (4,0)

Světlé a kakaové těsto doplníme višněmi, které při pečení vytvoří typickou kresbu připomínající vlny. Vychladlý korpus pokryjeme nadýchaným krémem z mascarpone, tvarohu a šlehačky. Drcené sušenky a džem na povrchu dodají moučníku další vrstvu chuti i zajímavý vzhled.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    437 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1827 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    43,1 g

    49 %

    43 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    8,7 g

    14 %

    13 %

  • Tuky

    25,7 g

    40 %

    37 %

  • nasycené

    15,1 g

  • trans-mastné

    0,6 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V míse prošleháme máslo a oba cukry do světlého nadýchaného krému. Po jednom zašleháme vejce. V jiné míse smícháme suché ingredience kromě višní. Do krémového základu střídavě zašleháme smíchané suché ingredience a mléko. Těsto rozdělíme na poloviny. Do jedné poloviny zamícháme mleté višně.
  2. Na plech 34 x 25 cm vyložený pečicím papírem rozetřeme nejprve světlou část těsta, na ni opatrně, aby nedošlo k promíchání, červenou část těsta.
  3. Višně necháme okapat na sítku a rozprostřeme po celém povrchu červeného těsta. Pečeme při 175 °C asi 30 minut. Po upečení necháme vychladnout na mřížce.
  4. Upečený korpus vrátíme zpět do formy a smetanu vyšleháme dotuha. V jiné míse promícháme společně mascarpone, tvaroh a cukr. Nakonec stěrkou vmícháme vyšlehanou šlehačku. Krém rozetřeme na korpus a uhladíme. Posypeme rozdrobenými sušenkami a přestříkáme džemem. Uložíme minimálně na 2 hodiny do chladničky.

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převod jednotek v kuchyni

Višně před rozložením na těsto nechte dobře okapat, aby do korpusu nepustily příliš mnoho šťávy.

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