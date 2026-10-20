Ingredience
Postup
- V míse prošleháme máslo a oba cukry do světlého nadýchaného krému. Po jednom zašleháme vejce. V jiné míse smícháme suché ingredience kromě višní. Do krémového základu střídavě zašleháme smíchané suché ingredience a mléko. Těsto rozdělíme na poloviny. Do jedné poloviny zamícháme mleté višně.
- Na plech 34 x 25 cm vyložený pečicím papírem rozetřeme nejprve světlou část těsta, na ni opatrně, aby nedošlo k promíchání, červenou část těsta.
- Višně necháme okapat na sítku a rozprostřeme po celém povrchu červeného těsta. Pečeme při 175 °C asi 30 minut. Po upečení necháme vychladnout na mřížce.
- Upečený korpus vrátíme zpět do formy a smetanu vyšleháme dotuha. V jiné míse promícháme společně mascarpone, tvaroh a cukr. Nakonec stěrkou vmícháme vyšlehanou šlehačku. Krém rozetřeme na korpus a uhladíme. Posypeme rozdrobenými sušenkami a přestříkáme džemem. Uložíme minimálně na 2 hodiny do chladničky.