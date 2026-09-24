Dort Pavlova se švestkovým přelivem: Recept s mascarpone a švestkami

1 hodnocení (5,0)

Křehký sněhový korpus doplníme krémem z mascarpone a šlehačky a ozdobíme čerstvým ovocem. Pavlovu nakonec přelijeme švestkovou omáčkou, kterou připravíme z podušených švestek, cukru, koření a trochy rumu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Na švestkový sirup:

Na krém:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    215 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    899 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    33,0 g

    37 %

    33 %

  • Vláknina

    0,3 g

    1 %

    1 %

  • Bílkoviny

    2,5 g

    4 %

    4 %

  • Tuky

    8,1 g

    12 %

    12 %

  • nasycené

    5,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Bílky vyšleháme s octem a solí a poté pomalu postupně zašleháváme cukr. Vyšleháme do pevné lesklé pěny.
  2. Těsto pak navrstvíme do kruhu na plech vyložený pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 100 °C asi 90 minut. Necháme vychladnout.
  3. Omyté a vypeckované švestky nakrájíme na kousky a společně se 100 ml vody, cukrem a kořením je dusíme doměkka. Poté rozmixujeme a vmícháme rum.
  4. Smetanu vyšleháme s cukrem a mascarpone dohladka. Krém pak nastříkáme cukrářským sáčkem na upečenou Pavlovu a dort ozdobíme ovocem. Poté polijeme švestkovým sirupem.

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převod jednotek v kuchyni

Švestkový přeliv nechte před nanesením na Pavlovu úplně vychladnout, jinak by mohl krém zbytečně povolit.

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