Ingredience
Postup
- Bílky vyšleháme s octem a solí a poté pomalu postupně zašleháváme cukr. Vyšleháme do pevné lesklé pěny.
- Těsto pak navrstvíme do kruhu na plech vyložený pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 100 °C asi 90 minut. Necháme vychladnout.
- Omyté a vypeckované švestky nakrájíme na kousky a společně se 100 ml vody, cukrem a kořením je dusíme doměkka. Poté rozmixujeme a vmícháme rum.
- Smetanu vyšleháme s cukrem a mascarpone dohladka. Krém pak nastříkáme cukrářským sáčkem na upečenou Pavlovu a dort ozdobíme ovocem. Poté polijeme švestkovým sirupem.