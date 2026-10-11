Ingredience
Postup
- Vodu a cukr dáme do hrnečku, přivedeme k varu, a vaříme při teplotě 118 °C do zhoustnutí. Bílky rozdělíme na 2 části. První část vložíme do mixéru se špetkou soli a šleháme na pomalých otáčkách dotuha. Poté zvýšíme otáčky a pomalu přiléváme sirup.
- Šleháme, dokud nedosáhneme pevného a lesklého sněhu. Cukr moučku prosejeme s mandlovou moukou a přidáme zbytek bílků. Opatrně vmícháme sníh. Pokud budeme makronky barvit, přidáme i barvivo. Cukrářský sáček naplníme připraveným těstem a nastříkáme kolečka na silikonovou podložku.
- Pečeme v troubě předehřáté na 145 °C 15 minut. Necháme vychladnout. Měkké máslo vyšleháme do světlé pěny. Pomalu přilijeme salko a vanilkový extrakt. Na každé kolečko makronek nastříkáme pusinku krému a přikryjeme dalším kolečkem.