Domácí makronky: Křehké mandlové skořápky s máslovým krémem

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Makronky připravíme z mandlové mouky, bílků a cukru, přičemž důležitou roli hraje správně vyšlehaný sníh i přesná teplota cukrového sirupu. Po upečení necháme skořápky vychladnout a spojíme je máslovým krémem ze Salka a vanilkového extraktu. Barvu můžeme přizpůsobit příležitosti nebo vlastní chuti.

Stupeň obtížnosti

Náročné

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

35 PORCE +

Na krém:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    90 KCal

    4 %

    4 %

  • Energie

    375 KJ

    4 %

    4 %

  • Sacharidy

    8,9 g

    10 %

    9 %

  • Vláknina

    0,4 g

    1 %

    1 %

  • Bílkoviny

    1,5 g

    2 %

    2 %

  • Tuky

    5,3 g

    8 %

    8 %

  • nasycené

    2,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vodu a cukr dáme do hrnečku, přivedeme k varu, a vaříme při teplotě 118 °C do zhoustnutí. Bílky rozdělíme na 2 části. První část vložíme do mixéru se špetkou soli a šleháme na pomalých otáčkách dotuha. Poté zvýšíme otáčky a pomalu přiléváme sirup.
  2. Šleháme, dokud nedosáhneme pevného a lesklého sněhu. Cukr moučku prosejeme s mandlovou moukou a přidáme zbytek bílků. Opatrně vmícháme sníh. Pokud budeme makronky barvit, přidáme i barvivo. Cukrářský sáček naplníme připraveným těstem a nastříkáme kolečka na silikonovou podložku.
  3. Pečeme v troubě předehřáté na 145 °C 15 minut. Necháme vychladnout. Měkké máslo vyšleháme do světlé pěny. Pomalu přilijeme salko a vanilkový extrakt. Na každé kolečko makronek nastříkáme pusinku krému a přikryjeme dalším kolečkem.

Kuchyňská kalkulačka

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Před pečením necháme nastříkané makronky chvíli zaschnout, dokud jejich povrch na dotek nelepí, aby se při pečení lépe vytvořila typická hladká skořápka.

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