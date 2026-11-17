Domácí laskonky: Tradiční ořechový zákusek s jemným máslovým krémem
Úchvatně křehké ořechové sněhové placičky spojené lahodným krémem patří k absolutním klenotům české cukrařiny. I když se na první pohled mohou zdát náročné, s tímhle postupem je zvládnete připravit i doma. Výsledkem jsou dokonalé nadýchané laskonky, které se po kousnutí okamžitě rozpustí na jazyku.
Stupeň obtížnosti
Střední
Ingredience
Nutriční hodnoty pro jednu porci
-
Kalorie
228 KCal
10 %
9 %
-
Energie
952 KJ
10 %
9 %
-
Sacharidy
13,4 g
15 %
13 %
-
Vláknina
1,9 g
6 %
6 %
-
Bílkoviny
3,4 g
5 %
5 %
-
Tuky
17,5 g
27 %
25 %
-
nasycené
7,2 g
-
trans-mastné
0,3 g
procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu
Postup
- Bílky vyšleháme v horké vodní lázni s polovinou cukru asi 5 minut. Odstavíme, přisypeme zbylý cukr a vyšleháme dotuha. Vmícháme najemno nastrouhané oříšky a škrob. Hotové těsto rozetřeme přes šablonu na laskonky na plechy vyložené pečicím papírem.
- Pečeme v předehřáté troubě při 120 °C asi 50 minut. Pak troubu vypneme a necháme laskonky asi 60 minut ve vypnuté troubě dosušit. Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme hustý krém.
- Krém necháme za stálého míchání vychladnout a poté zašleháme změklé máslo. Nakonec ochutíme najemno nastrouhanými oříšky. Cukrářský sáček s řezanou trubičkou naplníme krémem, ozdobně nastříkáme na polovinu laskonek a slepíme s druhou polovinou laskonek.