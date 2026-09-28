Domácí housky a vajíčková pomazánka: Recept na snídani s ředkvičkami

124 hodnocení (4,4)

K domácí vajíčkové pomazánce upečeme vlastní housky z kynutého těsta s jogurtem a sádlem. Housky upleteme ze tří pramenů, posypeme sezamem a upečeme dozlatova, zatímco pomazánku připravíme z vajec, pomazánkového másla, smetanového sýra a hořčice.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na housky:

Na pomazánku:

Na podávání:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    276 KCal

    13 %

    11 %

  • Energie

    1154 KJ

    13 %

    11 %

  • Sacharidy

    29,4 g

    33 %

    29 %

  • Vláknina

    3,1 g

    10 %

    10 %

  • Bílkoviny

    9,9 g

    16 %

    15 %

  • Tuky

    12,5 g

    19 %

    18 %

  • nasycené

    5,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Připravíme housky. Mouku prosejeme do mísy, uprostřed uděláme důlek a rozdrobíme do něj droždí. Zasypeme cukrem, přidáme pár lžic vlažného mléka, zakryjeme utěrkou a necháme vzejít kvásek.
  2. Do mísy s kváskem přidáme jogurt, sádlo, sůl a zbylé mléko. Vypracujeme pružné nelepivé těsto, které zakryjeme utěrkou a necháme alespoň hodinu kynout. Vykynuté těsto vyklopíme na lehce pomoučněnou pracovní plochu, prohněteme a rozdělíme na dvanáct dílů. Z každého uválíme tři prameny a upleteme housky, které dáme na plech vyložený pečicím papírem a necháme dalších 20 minut kynout. Vykynuté housky pomažeme vejcem prošlehaným s trochou mléka a posypeme sezamem. Pečeme dozlatova při 180°C asi 30 minut.
  3. Připravíme pomazánku. Vejce vložíme na 10 minut do vařící vody s octem a uvaříme je natvrdo. Hotová vejce ihned vložíme pod proud studené vody a necháme vystydnout. Pomazánkové máslo utřeme se smetanovým sýrem. Oloupaná vejce nasekáme najemno a smícháme s připraveným základem. Přidáme hořčici, promícháme a podle chuti osolíme a opepříme.
  4. Hotovou pomazánku podáváme posypanou nasekanou jarní cibulkou, s ředkvičkami a upečenými houstičkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Housky před pečením nechte dobře dokynout, budou pak po upečení lehčí a nadýchanější.

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