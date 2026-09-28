Ingredience
Postup
- Připravíme housky. Mouku prosejeme do mísy, uprostřed uděláme důlek a rozdrobíme do něj droždí. Zasypeme cukrem, přidáme pár lžic vlažného mléka, zakryjeme utěrkou a necháme vzejít kvásek.
- Do mísy s kváskem přidáme jogurt, sádlo, sůl a zbylé mléko. Vypracujeme pružné nelepivé těsto, které zakryjeme utěrkou a necháme alespoň hodinu kynout. Vykynuté těsto vyklopíme na lehce pomoučněnou pracovní plochu, prohněteme a rozdělíme na dvanáct dílů. Z každého uválíme tři prameny a upleteme housky, které dáme na plech vyložený pečicím papírem a necháme dalších 20 minut kynout. Vykynuté housky pomažeme vejcem prošlehaným s trochou mléka a posypeme sezamem. Pečeme dozlatova při 180°C asi 30 minut.
- Připravíme pomazánku. Vejce vložíme na 10 minut do vařící vody s octem a uvaříme je natvrdo. Hotová vejce ihned vložíme pod proud studené vody a necháme vystydnout. Pomazánkové máslo utřeme se smetanovým sýrem. Oloupaná vejce nasekáme najemno a smícháme s připraveným základem. Přidáme hořčici, promícháme a podle chuti osolíme a opepříme.
- Hotovou pomazánku podáváme posypanou nasekanou jarní cibulkou, s ředkvičkami a upečenými houstičkami.