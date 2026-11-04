Domácí bagely: Nadýchané pečivo s křupavou kůrkou a semínky

2 hodnocení (5,0)

Dopřejte si domácí bagely, které jsou uvnitř nádherně měkké a na povrchu díky krátkému povaření ve vodě získají tu pravou, lehce lesklou kůrku. Posypané oblíbenými semínky a naplněné voňavou šunkou, čerstvým sýrem a křupavou zeleninou představují ideální snídani nebo svačinu pro celou rodinu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    247 KCal

    11 %

    10 %

  • Energie

    1033 KJ

    11 %

    10 %

  • Sacharidy

    48,5 g

    55 %

    49 %

  • Vláknina

    2,2 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    8,6 g

    14 %

    13 %

  • Tuky

    1,7 g

    3 %

    2 %

  • nasycené

    0,3 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Droždí a lžíci cukru smícháme se 100?ml vlažné vody a necháme vzejít kvásek. Poté přilijeme ještě 200?ml teplé vody a nakonec přidáme mouku se solí. Vypracujeme hladké těsto. Z těsta vytvarujeme kouli, kterou vložíme do mísy vytřené olejem a necháme na teplém místě vykynout.
  2. Z vykynutého těsta vytvarujeme 8 kuliček. Do středu každé kuličky zapíchneme vařečku a krouživými pohyby vytvoříme v těstě důlek. Vzniklé bagely přikryjeme utěrkou a necháme je cca 30 minut kynout.
  3. Ve větším širokém hrnci přivedeme k varu vodu se lžící cukru. Postupně do ní vkládáme bagely a z každé strany je půl minuty povaříme. Vyndáme je děrovanou naběračkou a rozložíme na plech vyložený pečicím papírem.
  4. Bagely potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme semínky. Pečeme je ve vyhřáté troubě při 220 °C 20 – 25 minut. Po upečení je necháme vychladnout. Hotové bagely podáváme například naplněné šunkou, sýrem, plátky rajčete a salátem.

Kuchyňská kalkulačka

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Pro ještě lesklejší a chrumkavější povrch můžete do vody na vaření přidat lžíci medu nebo třtinového cukru.

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