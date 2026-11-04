Ingredience
Postup
- Droždí a lžíci cukru smícháme se 100?ml vlažné vody a necháme vzejít kvásek. Poté přilijeme ještě 200?ml teplé vody a nakonec přidáme mouku se solí. Vypracujeme hladké těsto. Z těsta vytvarujeme kouli, kterou vložíme do mísy vytřené olejem a necháme na teplém místě vykynout.
- Z vykynutého těsta vytvarujeme 8 kuliček. Do středu každé kuličky zapíchneme vařečku a krouživými pohyby vytvoříme v těstě důlek. Vzniklé bagely přikryjeme utěrkou a necháme je cca 30 minut kynout.
- Ve větším širokém hrnci přivedeme k varu vodu se lžící cukru. Postupně do ní vkládáme bagely a z každé strany je půl minuty povaříme. Vyndáme je děrovanou naběračkou a rozložíme na plech vyložený pečicím papírem.
- Bagely potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme semínky. Pečeme je ve vyhřáté troubě při 220 °C 20 – 25 minut. Po upečení je necháme vychladnout. Hotové bagely podáváme například naplněné šunkou, sýrem, plátky rajčete a salátem.