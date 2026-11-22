Ingredience
Postup
- Kůži bůčku nařežeme tak, aby vznikly zhruba 5 mm velké rozestupy mezi jednotlivými zářezy. Posypeme vločkovou solí a pomocí navlhčených rukou ji vmasírujeme do kůže. Nezakrytý bůček vložíme do lednice a necháme odležet alespoň 24 hodin (díky tomu bude kůže křupavější).
- Poté bůček vyndáme asi hodinu před pečením. Do zářezů bůčku vložíme bobkové listy a bůček umístíme na pečicí rošt, pod který dáme pekáč naplněný 700 ml vody. Pečeme ve vyhřáté troubě při 200 °C cca 60-90 minut doměkka.
- Hotový bůček necháme před podáváním 15 minut odpočinout. Podáváme např. s blanšírovanou růžičkovou kapustou.