Ingredience
Postup
- Plátky toastového chleba namažeme máslem. Vyskládáme je na plech s pečicím papírem a vložíme na 5 minut do trouby předehřáté na 150 °C.
- Na bešamel si rozpustíme v kastrůlku máslo a restujeme na něm 3 minuty hladkou mouku. Za stálého šlehání vléváme studené mléko a vaříme 5 minut. Přisypeme sůl a muškátový oříšek a odstavíme z plotýnky.
- Všechny toasty potřeme bešamelem. Čtyři z nich pokládáme plátky šunky, přidáme hořčici a polovinu sýra nastrouhaného najemno. Překládáme zbylými namazanými toasty a posypeme zbylým sýrem. Zapékáme 4 minuty dozlatova pod grilem při 220 °C.
- Do dijonské hořčice s citrónovou šťávou vmícháme olej a dochutíme solí a pepřem. V míse smícháme polníček s přepůlenými rajčátky a těsně před podáváním promícháme s dresinkem. Podáváme se salátkem.