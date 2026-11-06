Croque monsieur sendvič s bešamelem: Recept na legendární francouzský sendvič

133 hodnocení (4,5)

Croque Monsieur je gastronomický zážitek, který povyšuje zapékaný chleba na úplně novou úroveň. Klíčem k úspěchu je hedvábně jemný bešamel s vůní muškátového oříšku a kvalitní sýr, který se pod grilem promění v neodolatelnou zlatavou kůrku.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na tousty:

Na salát:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    2602 KCal

    118 %

    108 %

  • Energie

    10886 KJ

    118 %

    108 %

  • Sacharidy

    472,0 g

    536 %

    472 %

  • Vláknina

    43,4 g

    145 %

    145 %

  • Bílkoviny

    95,5 g

    152 %

    140 %

  • Tuky

    27,3 g

    42 %

    39 %

  • nasycené

    5,8 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Plátky toastového chleba namažeme máslem. Vyskládáme je na plech s pečicím papírem a vložíme na 5 minut do trouby předehřáté na 150 °C.
  2. Na bešamel si rozpustíme v kastrůlku máslo a restujeme na něm 3 minuty hladkou mouku. Za stálého šlehání vléváme studené mléko a vaříme 5 minut. Přisypeme sůl a muškátový oříšek a odstavíme z plotýnky.
  3. Všechny toasty potřeme bešamelem. Čtyři z nich pokládáme plátky šunky, přidáme hořčici a polovinu sýra nastrouhaného najemno. Překládáme zbylými namazanými toasty a posypeme zbylým sýrem. Zapékáme 4 minuty dozlatova pod grilem při 220 °C.
  4. Do dijonské hořčice s citrónovou šťávou vmícháme olej a dochutíme solí a pepřem. V míse smícháme polníček s přepůlenými rajčátky a těsně před podáváním promícháme s dresinkem. Podáváme se salátkem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ten nejautentičtější zážitek sáhněte po sýru typu Gruyère nebo Emmentaler. Tyto sýry mají oříškový podtón a skvěle se taví.

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