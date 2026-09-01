Čokoládový štrúdl s hruškami: Křehký závin s karamelizovanou náplní

1 hodnocení (5,0)

Klasický štrúdl tentokrát dostane čokoládové těsto a náplň z hrušek, které krátce opečeme na karamelu s máslem. K tomu přidáme čokoládu, piniové oříšky a čerstvé hrušky a vše upečeme dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

14 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    216 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    905 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    31,5 g

    36 %

    31 %

  • Vláknina

    4,9 g

    16 %

    16 %

  • Bílkoviny

    3,2 g

    5 %

    5 %

  • Tuky

    7,5 g

    12 %

    11 %

  • nasycené

    3,7 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme s kakaem a solí, přidáme žloutky, 80 ml vlažné vody s octem, cukr a dobře propracujeme. Hotové těsto zabalíme do potravinové fólie a necháme asi 30 minut odpočinout.
  2. Odleželé těsto rozválíme na tenký plát, přikryjeme zahřátou utěrkou a necháme cca 15 minut odpočinout. Poté ho přendáme na pomoučněnou utěrku a vytáhneme hřbetem ruky na tenoučký plát (40x50 cm).
  3. Tři hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců, nastrouháme nahrubo a pokapeme citronem. Cukr roztavíme na pánvi na světlý karamel, přidáme máslo s hruškami, krátce orestujeme a necháme vychladnout. Zbylé hrušky zbavíme jádřinců, nakrájíme na hranolky a pokapeme citronovou šťávou.
  4. Na těsto rozetřeme hrušky v karamelu, posypeme cukrem, piniemi, čokoládou a navrch rozložíme hranolky hrušek. Pomocí utěrky ho stočíme do závinu, přeneseme na plech, potřeme máslem a pečeme při 180 °C asi 40 minut. Během pečení štrůdl dvakrát potřeme máslem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Těsto vytahujte opravdu do tenka, ale dávejte pozor, abyste ho při práci neprotrhli.

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