Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s kakaem a solí, přidáme žloutky, 80 ml vlažné vody s octem, cukr a dobře propracujeme. Hotové těsto zabalíme do potravinové fólie a necháme asi 30 minut odpočinout.
- Odleželé těsto rozválíme na tenký plát, přikryjeme zahřátou utěrkou a necháme cca 15 minut odpočinout. Poté ho přendáme na pomoučněnou utěrku a vytáhneme hřbetem ruky na tenoučký plát (40x50 cm).
- Tři hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců, nastrouháme nahrubo a pokapeme citronem. Cukr roztavíme na pánvi na světlý karamel, přidáme máslo s hruškami, krátce orestujeme a necháme vychladnout. Zbylé hrušky zbavíme jádřinců, nakrájíme na hranolky a pokapeme citronovou šťávou.
- Na těsto rozetřeme hrušky v karamelu, posypeme cukrem, piniemi, čokoládou a navrch rozložíme hranolky hrušek. Pomocí utěrky ho stočíme do závinu, přeneseme na plech, potřeme máslem a pečeme při 180 °C asi 40 minut. Během pečení štrůdl dvakrát potřeme máslem.