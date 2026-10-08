Čokoládový dort: Tři vrstvy korpusu a pořádná porce krému

1 hodnocení (4,0)

Kakaový korpus upečeme v jedné formě, po vychladnutí ho rozkrojíme na tři části a promažeme čokoládovým krémem. Ten připravíme z čokolády a smetany a necháme ho přes noc odležet v lednici, aby měl správnou konzistenci. Dort nakonec přelijeme čokoládovou polevou a ozdobíme podle chuti.

Stupeň obtížnosti

Náročné

Vaření 80 min

bez odležení a tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na čokoládový krém:

Na polevu:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    543 KCal

    25 %

    23 %

  • Energie

    2272 KJ

    25 %

    23 %

  • Sacharidy

    46,3 g

    53 %

    46 %

  • Vláknina

    3,7 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    7,5 g

    12 %

    11 %

  • Tuky

    35,9 g

    55 %

    51 %

  • nasycené

    20,4 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku se sodou a kakaem prosejeme, promícháme. Změklé máslo s olejem a cukrem vyšleháme do pěny. Postupně přidáme vejce a znovu vyšleháme. Poté postupně přidáváme moučnou směs a podmáslí.
  2. Hotové těsto naplníme do dortové formy (20 cm) a pečeme při 170 °C asi 45 minut. Po upečení necháme vychladnout ve formě, vyklopíme a korpus rozkrojíme na 3 díly. 300 ml smetany zahřejeme téměř k bodu varu a přidáme vanilkový cukr.
  3. Čokoládu nakrájíme na malé kousky a nalijeme na ni horkou smetanu. Promícháme a necháme rozpustit, rozmixujeme, přilijeme zbylou smetanu a opět promixujeme. Zakryjeme fólií a necháme v chladničce do druhého dne odležet. Po odležení vyšleháme při nižší rychlosti na krém.
  4. Krémem slepíme korpusy a potřeme celý povrch dortu, uložíme na 2 hodiny do chladničky ztuhnout. Čokoládu se smetanou rozpustíme na horké vodní lázni a nalijeme na ztuhlý dort, poté povrch dle chuti dozdobíme zbylým krémem, makronkami, pusinkami, sušenkami, oříšky a ovocem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Čokoládový krém necháme před šleháním opravdu dobře vychladit přes noc, jinak se nemusí správně vyšlehat a zůstat dostatečně pevný.

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