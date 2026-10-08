Ingredience
Postup
- Mouku se sodou a kakaem prosejeme, promícháme. Změklé máslo s olejem a cukrem vyšleháme do pěny. Postupně přidáme vejce a znovu vyšleháme. Poté postupně přidáváme moučnou směs a podmáslí.
- Hotové těsto naplníme do dortové formy (20 cm) a pečeme při 170 °C asi 45 minut. Po upečení necháme vychladnout ve formě, vyklopíme a korpus rozkrojíme na 3 díly. 300 ml smetany zahřejeme téměř k bodu varu a přidáme vanilkový cukr.
- Čokoládu nakrájíme na malé kousky a nalijeme na ni horkou smetanu. Promícháme a necháme rozpustit, rozmixujeme, přilijeme zbylou smetanu a opět promixujeme. Zakryjeme fólií a necháme v chladničce do druhého dne odležet. Po odležení vyšleháme při nižší rychlosti na krém.
- Krémem slepíme korpusy a potřeme celý povrch dortu, uložíme na 2 hodiny do chladničky ztuhnout. Čokoládu se smetanou rozpustíme na horké vodní lázni a nalijeme na ztuhlý dort, poté povrch dle chuti dozdobíme zbylým krémem, makronkami, pusinkami, sušenkami, oříšky a ovocem.